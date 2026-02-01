Ovaj video Duvnjaka na tribini dok se Hrvatska bori za broncu je sve što trebate vidjeti
Duvnjak voli Hrvatsku i Hrvatska obožava Duvnjaka
Hrvatska rukometna reprezentacija je u utakmici za brončanu medalju na Europskom prvenstvu svladala Island 34:33 i tako se s još jednim odličjem vraća u Hrvatsku.
Prvo je ovo natjecanje bez legendarnog kapetana Domagoja Duvnjaka koji je nakon utakmice otvaranja u Švedskoj sada stigao i na završnicu u Dansku gdje je pokazao da je ljubav prema Hrvatskoj velika čak i kada ne igra na terenu.
Poznati Danac Rasmus Boysen, čija su predviđanjja dodatno motivirala naše igrače, objavio je video Duvnjaka kako u dresu Zvonimira Srne navija s našim navijačima na tribini.
"Duvnjak", kratko je napisao Boysen uz emotikon kraljevske krune.
"Zavijek kapetan", napisali su iz EHF-a koji su također objavili isti video.
