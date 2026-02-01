FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KRALJ I ZAUVIJEK KAPETAN /

Ovaj video Duvnjaka na tribini dok se Hrvatska bori za broncu je sve što trebate vidjeti

Ovaj video Duvnjaka na tribini dok se Hrvatska bori za broncu je sve što trebate vidjeti
×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Duvnjak voli Hrvatsku i Hrvatska obožava Duvnjaka

1.2.2026.
19:23
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska rukometna reprezentacija je u utakmici za brončanu medalju na Europskom prvenstvu svladala Island 34:33 i tako se s još jednim odličjem vraća u Hrvatsku.

Prvo je ovo natjecanje bez legendarnog kapetana Domagoja Duvnjaka koji je nakon utakmice otvaranja u Švedskoj sada stigao i na završnicu u Dansku gdje je pokazao da je ljubav prema Hrvatskoj velika čak i kada ne igra na terenu. 

Poznati Danac Rasmus Boysen, čija su predviđanjja dodatno motivirala naše igrače, objavio je video Duvnjaka kako u dresu Zvonimira Srne navija s našim navijačima na tribini. 

"Duvnjak", kratko je napisao Boysen uz emotikon kraljevske krune. 

"Zavijek kapetan", napisali su iz EHF-a koji su također objavili isti video. 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Mandić: 'Ma, ludi smo k'o struja!'

Domagoj DuvnjakHrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KRALJ I ZAUVIJEK KAPETAN /
Ovaj video Duvnjaka na tribini dok se Hrvatska bori za broncu je sve što trebate vidjeti