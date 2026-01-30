Kreativna producentica 'Gospodina Savršenog' otkrila kako su odabrali kandidatkinje i Gospodu Savršene

U najnovijem podcastu Spill The Tea, Ivana Šimac, kreativna producentica popularnog showa Gospodin Savršeni, otkrila je brojne zanimljivosti o procesu odabira kandidatkinja za novu sezonu. Šimac objašnjava kako ne postoji stroga formula pri odabiru djevojaka, nego je najvažnija energija koju osjete na castingu i iskrena želja za sudjelovanjem. Naglasila je kako introvertirane osobe također mogu nositi iznimne priče, te da i sama razgovara s kandidatkinjama kako bi pomogla pri donošenju odluke.

Foto: Rtl

Sudjelovanje u showu Gospodin Savršeni nosi veliku medijsku izloženost, a današnje kandidatkinje svjesnije su formata i hrabrije u izražavanju svojih stavova. Šimac ističe da produkcija nudi podršku kandidatkinjama tijekom cijelog procesa te im savjetuje da se ne opterećuju negativnim komentarima. "Izuzetno je hrabro ogoliti se pred kamerama i cijelom nacijom", zaključuje Šimac.

Karlo i Petar: različite osobnosti, zajednička ambicija

Jedna od glavnih novosti u petoj sezoni jest da se oba 'Gospodina Savršena'- Karlo i Petar - od samog početka bore za srca djevojaka. Za razliku od prošle sezone, kada je drugi neženja bio iznenađenje, ovaj je put unaprijed poznato da će obojica sudjelovati od prve epizode, što donosi posve novu dinamiku. "Način na koji će se to dogoditi bit će potpuno drugačiji", objašnjava Šimac.

Foto: Rtl

U podcastu 'Spill the Tea' također je otkriveno više detalja o Petru. Ivana Šimac ga opisuje kao osobu s iznimnom emocionalnom inteligencijom, čije autentične misli i ponašanje ostavljaju snažan dojam. "On ima neku staru dušu", ističe Šimac, dodajući da je Petar iznimno zreo za svoje godine i da je vrlo sposoban razumjeti žene, čak i kada ništa ne govore.

Foto: Rtl

Ova sezona donosi uzbudljive trenutke s dvojicom karakterno snažnih muškaraca, Karlom i Petrom, koji dolaze s potpuno različitim osobnostima. Jedan je ozbiljan i sportski orijentiran, dok drugi zrači zrelošću i dubinom.

Foto: Rtl

'Gospodina Savršenog' gledajte od ponedjeljka do četvrtka na platformi Voyo, a emisija će premijerno biti emitirana i na RTL-u od 2. veljače u 21:15.

POGLEDAJTE VIDEO: Upoznajte prve tri kandidatkinje showa 'Gospodin Savršeni': 'Konkurencija? Mislim, pogledaj me'