PRVA REAKCIJA /

Šušnja: 'Imali smo svoje šanse, ali Wolff je sve obranio...'

Nakon teške utakmice protiv Njemačke u kojoj je Hrvatska bila ravnopravna cijelo prvo poluvrijeme i skoro se vratila u drugom izjavu je dao i Leon Šušnja. Zašto je došlo do pada u drugom poluvremenu pogledajte u videu na vrhu teksta.

Hrvatska je porazom protiv Njemačke ostala bez prilike za zlato, ali i dalje može osvojiti medalju. U nedjelju Hrvatska igra protiv poraženog iz susreta Danske i Islanda. Utakmicu Hrvatske za broncu gledajte na RTL-u ili platformi VOYO od 15:15

30.1.2026.
20:45
Sportski.net
Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaNjemačka Rukometna Reprezentacija
