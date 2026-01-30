Šušnja: 'Imali smo svoje šanse, ali Wolff je sve obranio...'

PRVA REAKCIJA /

Nakon teške utakmice protiv Njemačke u kojoj je Hrvatska bila ravnopravna cijelo prvo poluvrijeme i skoro se vratila u drugom izjavu je dao i Leon Šušnja. Zašto je došlo do pada u drugom poluvremenu pogledajte u videu na vrhu teksta.

Hrvatska je porazom protiv Njemačke ostala bez prilike za zlato, ali i dalje može osvojiti medalju. U nedjelju Hrvatska igra protiv poraženog iz susreta Danske i Islanda. Utakmicu Hrvatske za broncu gledajte na RTL-u ili platformi VOYO od 15:15