Što se dogodilo protiv Njemačke? 'Nisam vjerovao da će doći do polufinala, a čudim se jednom Dagurovom potezu'

Hrvatska muška rukometna reprezentacija nije uspjela izboriti finale Europskog prvenstva u Herningu, nakon što je u polufinalu u perak poražena od Njemačke rezultatom 28-31 (15-17). Zbog toga će u nedjelju igrati za treće mjesto protiv poraženog iz drugog polufinala, u kojem se sastaju Danska i Island (20.30 sati, RTL 2 i platforma VOYO).

Reprezentacija koja pobijedi u tom meču igrat će finale protiv Njemačke za naslov europskog prvaka. Mirko Bašić, jedan od najboljih hrvatskih rukometnih golmana ikad, za portal Net.hr daje stručni komentar na utakmicu Njemačke i Hrvatske.

Je li glavni razlog poraza to što nam golmani nisu išli na 10+ obrana, opet?

"Je, to se sigurno pokazalo da ekipa koja ima vrhunske golmane, znači i Danci i Nijemci, da su u vrhu današnjeg rukometa i u ovoj utakmici je to bio jedan od glavnih faktora. Naši vratari su do 45 minute imali četiri do pet obrana, a to je u ovakvoj utakmici premalo. Još smo mi igrali realativno dobro i prvi dio smo trebali završiti malo bolje nego što je završilo, ali nije bilo baš tako. Griješili smo i Njemačka je otišla sa +2 na odmor. Nismo imali preciznosti u igri", priča Mirko Bašić.

Foto: Dalibor Urukalovic/pixsell

Kako vam je Dagur Sigurdsson vodio utakmicu i je li vas nešto u njegovom odabiru taktike iznenadilo?

"Moram reći da se čudim zašto je Dagur odustao od igre sedam na šest, koja je bila relativno dobra. Razbijali smo njihovu obranu, dolazili su prilike. Samo da su se malo bolje organizirali u povratku nazad, da ne primamo lake golove iz centra i to. Mislim da se mogao puno dulje igrati taj napad sedam na šest".

Ajmo malo okrenuti na pozitivu. U borbi smo za broncu, rukometna smo sila jer smo spojili dva natjecanja s polufinalima. Nije to mala stvar.

"Apsolutno. Moram reći iskreno da nisam vjerovao da ćemo doći do polufinala i dečkima kapa do poda. Uistinu su dali sve od sebe na Europskom prvenstvu, a namo da je Euro najteže rukometno natjecanje jer je skoro svaka utakmica jaka. Nema slabih utakmica. Samo pogledajte grupi 1 u main roundu, div do diva i senzacije još pritom. Danska, Francuska, Njemačka, Norveška Španjolska, Portugal... Strašno. Jako je puno teških utakmica u kratkom periodu. Svaka čast dečkima i samo se nadam da ćemo se uspjeti oporaviti prije svega psihički, a onda i fizički. Razočarenje je veliko, emotivno praženje isto, kad izgubiš u polufinalu, ali bronca bi u ovom trenutku bila skoro kao zlato."

