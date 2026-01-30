FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'DEČKIMA KAPA DO PODA' /

Što se dogodilo protiv Njemačke? 'Nisam vjerovao da će doći do polufinala, a čudim se jednom Dagurovom potezu'

Što se dogodilo protiv Njemačke? 'Nisam vjerovao da će doći do polufinala, a čudim se jednom Dagurovom potezu'
×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Mirko Bašić za Net.hr komentira poraz Hrvatske u polufinalu Europskog prvenstva od Njemačke

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
30.1.2026.
20:08
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska muška rukometna reprezentacija nije uspjela izboriti finale Europskog prvenstva u Herningu, nakon što je u polufinalu u perak poražena od Njemačke rezultatom 28-31 (15-17). Zbog toga će u nedjelju igrati za treće mjesto protiv poraženog iz drugog polufinala, u kojem se sastaju Danska i Island (20.30 sati, RTL 2 i platforma VOYO).

Reprezentacija koja pobijedi u tom meču igrat će finale protiv Njemačke za naslov europskog prvaka. Mirko Bašić, jedan od najboljih hrvatskih rukometnih golmana ikad, za portal Net.hr daje stručni komentar na utakmicu Njemačke i Hrvatske.

Je li glavni razlog poraza to što nam golmani nisu išli na 10+ obrana, opet?

"Je, to se sigurno pokazalo da ekipa koja ima vrhunske golmane, znači i Danci i Nijemci, da su u vrhu današnjeg rukometa i u ovoj utakmici je to bio jedan od glavnih faktora. Naši vratari su do 45 minute imali četiri do pet obrana, a to je u ovakvoj utakmici premalo. Još smo mi igrali realativno dobro i prvi dio smo trebali završiti malo bolje nego što je završilo, ali nije bilo baš tako. Griješili smo i Njemačka je otišla sa +2 na odmor. Nismo imali preciznosti u igri", priča Mirko Bašić.

Što se dogodilo protiv Njemačke? 'Nisam vjerovao da će doći do polufinala, a čudim se jednom Dagurovom potezu'
Foto: Dalibor Urukalovic/pixsell

Kako vam je Dagur Sigurdsson vodio utakmicu i je li vas nešto u njegovom odabiru taktike iznenadilo?

"Moram reći da se čudim zašto je Dagur odustao od igre sedam na šest, koja je bila relativno dobra. Razbijali smo njihovu obranu, dolazili su prilike. Samo da su se malo bolje organizirali u povratku nazad, da ne primamo lake golove iz centra i to. Mislim da se mogao puno dulje igrati taj napad sedam na šest".

Ajmo malo okrenuti na pozitivu. U borbi smo za broncu, rukometna smo sila jer smo spojili dva natjecanja s polufinalima. Nije to mala stvar.

"Apsolutno. Moram reći iskreno da nisam vjerovao da ćemo doći do polufinala i dečkima kapa do poda. Uistinu su dali sve od sebe na Europskom prvenstvu, a namo da je Euro najteže rukometno natjecanje jer je skoro svaka utakmica jaka. Nema slabih utakmica. Samo pogledajte grupi 1 u main roundu, div do diva i senzacije još pritom. Danska, Francuska, Njemačka, Norveška Španjolska, Portugal... Strašno. Jako je puno teških utakmica u kratkom periodu. Svaka čast dečkima i samo se nadam da ćemo se uspjeti oporaviti prije svega psihički, a onda i fizički. Razočarenje je veliko, emotivno praženje isto, kad izgubiš u polufinalu, ali bronca bi u ovom trenutku bila skoro kao zlato."

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska ima nade u povratak

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'DEČKIMA KAPA DO PODA' /
Što se dogodilo protiv Njemačke? 'Nisam vjerovao da će doći do polufinala, a čudim se jednom Dagurovom potezu'