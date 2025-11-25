Slavni hrvatski rukometaš izgradio malo poslovno carstvo: 'Jedno je bilo ključno'

Mirko Bašić, proslavljeni bivši hrvatski rukometni golman i legenda sportskih terena, danas uspješno gradi sasvim drugačiju karijeru. U ekskluzivnom razgovoru za Karijeru nakon karijere portala Net.hr, Mirko Bašić po prvi put otkriva koliko točno ima firmi, s čim mu se firme bave, kad je došao na ideju baviti se s privatnim biznisom, kako općenito izgleda njegov poslovni put, onaj iza reflektora i rukometnih terena, golova i obrana koje su ga dovele na rukometni vrh 80-ih i 90-tih godina prošlog stoljeća.

Nakon završetka profesionalne karijere, Bašić je jače zakoračio u poduzetničke vode i izgradio pravo malo poslovno carstvo, iako je prvu tvrtku otvorio već, pokrenuo paralelno sa sportskom karijerom. Danas je vlasnik čak tri tvrtke, radi na pola radnog vremena. U specijalu Karijera nakon karijere otvoreno govori o tome kada je odlučio ući u biznis, s kojim se izazovima susreo, što ga je najviše iznenadilo u hrvatskoj birokraciji i kako izgleda njegova svakodnevica izvan sporta.

U nastavku donosimo njegovu inspirativnu priču o poduzetničkoj upornosti.

"Mirko Bašić je trenutno umirovljenik koji radi na pola radnog vremena. Vlasnik sam nekoliko firmi, točnije tri firme koje imaju otprilike 40-etak ljudi zaposlenih. Jedna se firma bavi veletrgovinom, druga čišćenjem ventilacije i klimatizacije i zamjenama filtera, a treća se firma bavi gradnjom tramvajskih pruga, običnih, naših pruga, izgradnjom kranskih staza itd. Sve vezano uz željeznicu", počinje svoju priču Mirko Bašić i nastavlja:

Još tamo davne 1985., dok sam igrao, branio za šabačku Metaloplastiku, otvorio sam kafić, ali sam onda shvatio da to nije za mene i donio odluku. Nisam znao, doduše, čime ću se baviti, ali sam znao čime se neću baviti, a to je ugostiteljstvo. Još za vrijeme rukometne karijere počeo sam se baviti biznisom. Firma je radila, imao sam jedan salon tamo na SC Mladost, salon, saunu, masažu i solarij i nakon toga sam se počeo baviti trgovinom.

"Znate, još za vrijeme rukometne karijere počeo sam se baviti biznisom. Firma je radila, imao sam jedan salon tamo na SC Mladost, salon, saunu, masažu i solarij i nakon toga sam se počeo baviti trgovinom. Poslije trgovine, 2002. sam otvorio firmu čišćenja ventilacija i klimatizacija, a nakon toga sam počeo u sklopu firme koja se bavila trgovinom raditi neke radove na gradnjama pruga. Uvidio sam poslovnu i financijsku isplativost toga i izdvojio sam taj dio biznisa iz firme u samostalni poslovni segment i 2022., krajem godine, otvorio posebno firmu samo za to".

Mirko Bašić prepoznao je svoju priliku u poslovnom svijetu još kao rukometaš...

"Da. Gledajte, još tamo davne 1985., dok sam igrao, branio za šabačku Metaloplastiku, otvorio sam kafić, ali sam onda shvatio da to nije za mene i donio odluku. Nisam znao, doduše, čime ću se baviti, ali sam znao čime se neću baviti, a to je ugostiteljstvo. Tada sam si rekao da se time sigurno neću baviti. Kad sam prodao to što sam imao u Šabcu, onda sam u Zagrebu otvorio spomenuti salon na Mladosti, jedan uslužni koji je jako dobro radio, onako, baš odlično. Dok nije došla ona kriza 2008./2009./2010. godine. Onda sam to zatvorio, međutim u međuvremenu sam 90-etih, točnije 1996., 1997., dok sam branio za Zagreb i u Sloveniji, počeo se baviti trgovinom i to je bilo ključno. Moj biznis je polagano počeo rast, imao sam tad 5-6 ljudi zaposlenih, sad nas u toj firmi ima 6, u drugima imam, u jednoj 18, a u trećoj 16 ljudi. Oko 40 ljudi sve zajedno je zaposleno u tri firme koje imam i sve firme rade dobro."

Ne želi o sebi Mirko Bašić pričati kao o ugodnom poslodavcu jer se ne želi hvaliti, ali jedno posebno ističe...

"To morate pitati njih, ali otkad firme postoje, nikad se nije dogodilo da plaća kasni jedan dan, sva prava koja radnici danas imaju, a da ne ostvare. Mislim da sam dobar poslodavac".

Mirko Bašić se kao vlasnik firmi uspješno bori s hrvatskom birokracijom...

"Nemam previše problema s našom birokracijom. Gledajte, imamo računovodstvo koje mi vodi sve tri firme, imam odvjetnika kojeg plaćam paušalno svaki mjesec, tako da sve probleme na koje naiđem, bilo pravne ii financijske, knjigovodstvene, računovodstvene, s njima se konzultiram i pokušavam to rješavati. U principu nemam nikakvih problema, svoje obveze uredno plaćam i čim tako radiš, onda imaš manje problema", završio je Mirko Bašić.

