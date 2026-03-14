Snažna eksplozija grunula u židovskoj školi: 'Ovo je kukavička agresija'

Eksplozija je u subotu ujutro oštetila židovsku školu u Amsterdamu, a gradonačelnica je to opisala kao namjerni napad na židovsku zajednicu, izvijestila je nizozemska novinska agencija ANP.

Eksplozija u školi u luksuznoj stambenoj četvrti na južnoj strani Amsterdama prouzročila je samo ograničenu štetu, rekla je gradonačelnica Femke Halsema u priopćenju za javnost, nakon što su policija i vatrogasci brzo stigli na mjesto događaja.

Nije bilo ozlijeđenih.

Sigurnost u sinagogama i židovskim institucijama u nizozemskoj prijestolnici već je bila pojačana nakon noćnog podmetanja požara u sinagogi u središtu Rotterdama u petak.

U susjednoj Belgiji, eksplozija je u ponedjeljak izazvala požar u sinagogi u Liegeu.

"Ovo je kukavički čin agresije protiv židovske zajednice", rekla je Halsema.

Raste zabrinutost

"Židovi u Amsterdamu sve se više suočavaju s antisemitizmom. To je neprihvatljivo.“

Zabrinutost zbog mogućih napada na židovske zajednice diljem svijeta porasla je nakon američkih i izraelskih napada na Iran i naknadnog odgovora Teherana.

U Michiganu je u četvrtak naoružani napadač, rođen u Libanonu, zabio kamionet natovaren vatrometom i vrčevima benzina u sinagogu, izazvavši požar.

Vlasti nisu nagovijestile motiv napada na sinagogu u predgrađu Detroita koji je završio kada si je vozač kamioneta pucao u glavu usred obračuna sa zaštitarom.

Napadač kojeg su američki dužnosnici identificirali kao 41-godišnjeg Aymana Ghazalija, izveo je napad tjedan dana nakon što je Izrael 5. ožujka bombardirao grad njegove obitelji u Libanonu, ubivši dvojicu njegove braće te nećakinju i nećaka.

