Tucak, braća Sinković, Duško Lokin... Cijela Hrvatska disala je kao jedno uz rukometaše

Od istoka do zapada. Od sjevera do juga. Cijela zemlja večeras je disala kao jedno uz rukometaše. I oni koji su večeras radili kao konobari, ali i oni koji poput vatrogasaca baš uvijek rade.

Utakmica je bila prava igra živaca. “Kako ne bi bilo stresno? Mislim da je svima stresno koji imalo prate našu reprezentaciju”, rekao je navijač iz Zagreba. Na pitanje kako bi opisao naše rukometaše, kratko je odgovorio: “Odlični, srčani. Mislim da nema dva takva tima na ovom svijetu.”

Navijalo se i ondje gdje se inače ne staje. Konobari su nakratko “zamrznuli” posao i pratili svaku akciju, a uz utakmicu su bili i oni koji uvijek rade – među njima i vatrogasci, čije su se reakcije na tribinama i ispred ekrana pretvarale u gromoglasno “bravo” i “gol”.

Emocije su se prelijevale iz minute u minutu. “Tresem se malo, ali to je normalno. To je uvijek tako”, kaže navijač Hrvatske. I kad nije išlo, navijači nisu gubili nadu. “Borit ćemo se i nema predaje”, dodaje.

Poznati uz Kauboje

Podrška je stizala i od sportaša koji dobro znaju koliko je teško doći do medalje. Veslač Valent Sinković, navijajući sa svojom djecom, bodrio je reprezentaciju: “Ajmo, Hrvatska, borba do kraja… Idemo u finale.” Javio se i izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak: “Hrvatska! Idemo. Bravo.”

Veslač Martin Sinković dodao je: “Ajmo, kauboji… Možete vi to. Idemo do finala.” MMA borac Filip Pejić poručio je: “Do pobjede, kauboji. Uz vas smo.”

Uz sportaše, pred TV ekranima bili su i brojni glazbenici. Pjevač Duško Lokin posebno je navijao za svog nećaka Luku Lovru Klaricu: “Ajmo, dečki! Ajde! Ajde, Luka… Idemoooo. Samo tako!”

