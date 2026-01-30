Oliver nestao prije godinu i pol, a sada se vratio! 'Bila je tišina, odjednom se pojavio'

Pokušavali su mu pomoći i ribari i stručnjaci, ali dobri dupin poznat u Kruševu kao Oliver prije godinu i pol nije se mogao osloboditi plastičnog konopa oko repa. Repna peraja bila mu je i ozlijeđena i samo je jednog dana nestao. Crne slutnje onih koji su ga redovito sretali na moru ipak se nisu obistinile.

Nakon što je pretprošlo ljeto nestao konopa zapetljanog oko ozlijeđenog repa, pretpostavljalo se da je dupin Oliver uginuo, a onda se Petru Bašiću ispred broda prije nekoliko dana pojavio kao stari poznanik. Prepoznao ga je po oštećenom repu, ali i po ponašanju.

"Ovako je bilo lijepo, tišina i on se odjednom samo pojavio. Jako me obradovao i drago mi je ipak da je ostao, da nije uginuo. Vrhunski je reagirao. Čak i ovaj put sam ga mogao dirat, mada nisam htio jer me malo iznenadio. Toliko je bio uz brod, oko broda, oko mene, igrao se, iskakivao je, i prvi i drugi put", prepričava Petar Bašić, ribar iz kruševačke Meke Drage. Dobio je tako ponovno kompanjona na moru koji mu, tvrdi, ponekad pomaže i natjerati ribu u mrežu: "Ja njega ne iskorištavam, ali te se prilike iskoristite jer riba bježi od njega, a meni to nekad paše".

Druženje traje godinama

Njihovo druženje traje još otkako je prije sedam-osam godina kao mali dupin plivao uz majku. Da je riječ o istoj životinji smatra i stručnjak Instituta Plavi svijet koji je pratio i Olivera i njegovu majku.

"Mislim da ima nekakve manje ozlijede na repnoj peraji, sumnjam da je nešto ozbiljno. Možda se ozlijedio, možda je on sam grebao peraju, pa je uslijed toga ispao konop, ne znam. Možemo samo spekulirati. Ali po ovome što vidim, on pliva normalno", kaže dr. Grgur Pleslić, direktor znanstvenog programa Instituta Plavi svijet.

Prije Domovinskog rata, kažu ribari, bilo je više i ribe i dupina, pa je samo na području Karinskog i Novigradskog mora bila jedna kolonija od sedam do osam dupina koja je tu stalno obitavala.

Teško je reći gdje je bio Oliver dok je izbivao. "Ono što znamo je da su dobri dupini u Jadranu hajdemo reći prilično teritorijalni. Tako da mislim da je on bio tu negdje na tom području, Novigradsko more, možda je otišao do Velebitskog kanala ili slično, ali sumnjam da je negdje daleko otplivao", smatra dr. Pleslić.

Vijest obradovala ljude

Vijest o oporavku dobrog dupina obradovala je obrovačku rivijeru. "Bio je isto kod nas na Zrmanji, čuli smo, tu je bio u našem moru, predivno, baš mi je drago!", kaže Ivana Veselinović iz Obrovca, koja je viđala ranijih godina Olivera na plaži u Karinu, a danas se zatekla u šetnji Mekom Dragom s djedom Stevanom: "Pričao mi je Petar da ima dupina i da će se opet vratit. I vratio se".

Vratio se kući, poručuje Petar, u svoje more. "Nije moje, ni nas ribara. Najprije je njegovo, a onda naše. Nekad neko kaže da on puno ribe jede. Ali, to je njegovo", zaključuje 74-godišnji iskusni ribar. Oliveru je Petar pri novom susretu dao i nadimak, bolje rečeno posudio svoj, pa ga sad zove i Pero.