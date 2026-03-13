Donald Trump ostao u šoku zbog posebnog poklona: 'Hvala vam što štitite ženski sport'

U četvrtak je Donald Trump došao do neobične počasti, medalje koju mu je uručila američka olimpijska bobica Kaillie Humphries, i to tijekom svečanosti u Bijeloj kući posvećene Mjesecu povijesti žena. Ova počast bila je itekako značajna i izazvala je osmijeh na licu američkog predsjednika.

Svečanost se održala na adresi 1600 Pennsylvania Avenue, a uz Trumpa prisutni su bili i glavni šef kabineta Susie Wiles, glasnogovornica Karoline Leavitt, državna odvjetnica Pam Bondi, druga dama Usha Vance i brojni drugi gosti.

Humphries, višestruka olimpijska medaljašica, iskoristila je trenutak da Trumpu uruči posebnu nagradu, Order of Ikkos, medalju koja se dodjeljuje osobama koje su imale značajan utjecaj na karijeru olimpijca.

„Izuzetno mi je zadovoljstvo uručiti vam ovu medalju, Order of Ikkos, predsjedniče Trump“, rekla je Humphries dok je stajala uz njega. „Dajemo je samo jednom, a želim prepoznati vašu podršku i utjecaj na ženski sport u olimpijskom pokretu, posebno u očuvanju fer i sigurnog natjecanja za biološke žene.“

Prije samog uručenja, Humphries je dodala: „Vjerujem da ovo čini vas prvim predsjednikom u povijesti koji je ikada dobio Order of Ikkos.“

Order of Ikkos osnovan je 2008. godine kako bi olimpijci mogli pokazati zahvalnost osobi koja im je pomogla da dosegnu vrhunac sporta. U slučaju Kaillie Humphries, taj utjecaj vidjela je u Trumpovim nastojanjima da zaštiti ženski sport, što su mnogi s desnog političkog spektra ocijenili kao važan potez.

Trump je primio medalju s vidnim zadovoljstvom, široko se smiješeći i komentirao: „Znao sam da mi je draga!“ prije nego što je pozirao za fotografije s olimpijskom zvijezdom.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon Australije, Formula 1 stigla u Kinu