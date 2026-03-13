FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ovome se nije nadao /

Donald Trump ostao u šoku zbog posebnog poklona: 'Hvala vam što štitite ženski sport'

Donald Trump ostao u šoku zbog posebnog poklona: 'Hvala vam što štitite ženski sport'
×
Foto: ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia

Prije samog uručenja, Humphries je dodala: „Vjerujem da ovo čini vas prvim predsjednikom u povijesti koji je ikada dobio Order of Ikkos.“

13.3.2026.
6:44
Sportski.net
ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U četvrtak je Donald Trump došao do neobične počasti, medalje koju mu je uručila američka olimpijska bobica Kaillie Humphries, i to tijekom svečanosti u Bijeloj kući posvećene Mjesecu povijesti žena. Ova počast bila je itekako značajna i izazvala je osmijeh na licu američkog predsjednika.

Svečanost se održala na adresi 1600 Pennsylvania Avenue, a uz Trumpa prisutni su bili i glavni šef kabineta Susie Wiles, glasnogovornica Karoline Leavitt, državna odvjetnica Pam Bondi, druga dama Usha Vance i brojni drugi gosti.

Humphries, višestruka olimpijska medaljašica, iskoristila je trenutak da Trumpu uruči posebnu nagradu, Order of Ikkos, medalju koja se dodjeljuje osobama koje su imale značajan utjecaj na karijeru olimpijca.

„Izuzetno mi je zadovoljstvo uručiti vam ovu medalju, Order of Ikkos, predsjedniče Trump“, rekla je Humphries dok je stajala uz njega. „Dajemo je samo jednom, a želim prepoznati vašu podršku i utjecaj na ženski sport u olimpijskom pokretu, posebno u očuvanju fer i sigurnog natjecanja za biološke žene.“

Prije samog uručenja, Humphries je dodala: „Vjerujem da ovo čini vas prvim predsjednikom u povijesti koji je ikada dobio Order of Ikkos.“

Order of Ikkos osnovan je 2008. godine kako bi olimpijci mogli pokazati zahvalnost osobi koja im je pomogla da dosegnu vrhunac sporta. U slučaju Kaillie Humphries, taj utjecaj vidjela je u Trumpovim nastojanjima da zaštiti ženski sport, što su mnogi s desnog političkog spektra ocijenili kao važan potez.

Trump je primio medalju s vidnim zadovoljstvom, široko se smiješeći i komentirao: „Znao sam da mi je draga!“ prije nego što je pozirao za fotografije s olimpijskom zvijezdom.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon Australije, Formula 1 stigla u Kinu

Donald TrumpOlimpijska MedaljaMjesec ženaMedalja
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx