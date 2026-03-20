Kovačević odradio ekstremno kratku presicu, ali otkrio povratak velike zvijezde

Dinamo u subotu na Maksimiru igra gradski derbi s Lokomotivom na nominalno gostujućem terenu. Mario Kovačević imao je presicu dan prije utakmice, a ona je trajala jedva nešto više od tri minute.

Ipak, doznali smo jednu važnu novost, a to je da je Ismael Bennacer trenirao s ekipom, ozljeda je iza njega i bit će u konkurenciji za Lokomotivu. "Bennacer je ovaj tjedan trenirao jako dobro, tako da je i on u konkurenciji. Jedino nije idealna situacija s Franom Topićem. Ovog tjedna smo malo jače trenirali jer smo imali priliku nakon dužeg vremena, Topiću je malo 'zaplesala' noga, nadam se da nije ništa teže", otkrio je trener Kovačević.

"Znamo da neće biti lagano. Zadnjih godina su utakmice s Lokomotivom bile teške i nezgodne. Ove sezone jednu utakmicu smo izgubili, jednu pobijedili... Lokomotiva ima iskusnih, dobrih igrača koji su prošli puno toga u HNL-u i inozemstvu. Uz to, imaju uvijek dobre i kvalitetne mlade igrače. Nezgodni su za svakoga, toga smo svjesni. Mi smo gosti, ali na našem stadionu, sasvim je jasno da će se najviše nas pitati", najavio je utakmicu Mario Kovačević, a osvrnuo se i na prošlu utakmicu i pobjedu nad Slavenom kojeg nije bilo lako slomiti.

"Protiv Lokomotive očekujem drugo poluvrijeme protiv Slaven Belupa. Ha, dogodi se u nogometu ono što se nama dogodilo u prvom poluvremenu nakon pobjede u derbiju nad Hajdukom. Koliko god upozoravate, nekad se misli da će biti lagano, a - neće. U našem prvenstvu nema slabih protivnika. Slaven Belupo nam je samo jedna opomena, siguran sam da ćemo od starta utakmice s Lokomotivom biti u pravom izdanju. U stanci između dva poluvremena na ogledu sa Slaven Belupom smo malo ozbiljnije popričali, mijenjali smo jednog igrača, a onda smo mijenjali oko šezdesete minute i kasnije, igrači koji su ušli donijeli su energiju. Utakmica se igra 90 minuta, nekad na početku slomite protivnika, nekad kasnije. Nas veseli da u zadnje vrijeme u kontinuitetu igramo dobro i pobjeđujemo. Protiv Lokomotive ćemo dati sve od sebe da svih 90 minuta budemo pravi", zaključio je Kovačević.

