VELIKI TALENT /

Poznati skaut istaknuo Dinamovog talenta i dao mu veliku ocjenu

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Poznati lovac na talente ga usporedio s Rolandom Sallaijem iz Galatasaraya, navevši kako je njegov potencijal 8,5/10.

20.3.2026.
11:59
Sportski.net
Marko Lukunic/PIXSELL
Poznati nogometni skaut Jacek Kulig istaknuo je Luku Radića kao igrača kojeg se mora pratiti. Poljski stručnjak navodi kako je Radić "svestrani krilni igrač i još jedan uzbudljiv talent iz sjajne omladinske škole Dinama Zagreba."

Kulig kao Radićeve vrline navodi brzinu, tehniku i kontrolu lopte, ali i dodavanja, to jest ubačaje. Radić može igrati na oba krila te na cijeloj desnoj strani, a najbolje se snalazi na poziciji desnog bočnog u sustavu s četvoricom braniča ili desnog "wingbacka" u sustavu s trojicom.

Radić je ove sezone u kadetima postigao šest pogodaka u 21 utakmici, a poznati lovac na talente ga usporedio s Rolandom Sallaijem iz Galatasaraya, navevši kako je njegov potencijal 8,5/10.

 

DinamoJacek KuligHitrec - Kacijan
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
