Poznati skaut istaknuo Dinamovog talenta i dao mu veliku ocjenu
Poznati nogometni skaut Jacek Kulig istaknuo je Luku Radića kao igrača kojeg se mora pratiti. Poljski stručnjak navodi kako je Radić "svestrani krilni igrač i još jedan uzbudljiv talent iz sjajne omladinske škole Dinama Zagreba."
Kulig kao Radićeve vrline navodi brzinu, tehniku i kontrolu lopte, ali i dodavanja, to jest ubačaje. Radić može igrati na oba krila te na cijeloj desnoj strani, a najbolje se snalazi na poziciji desnog bočnog u sustavu s četvoricom braniča ili desnog "wingbacka" u sustavu s trojicom.
Radić je ove sezone u kadetima postigao šest pogodaka u 21 utakmici, a poznati lovac na talente ga usporedio s Rolandom Sallaijem iz Galatasaraya, navevši kako je njegov potencijal 8,5/10.
Luka Radić is one of the most interesting U17s in Croatia.— Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) March 19, 2026
A versatile wide player is another exciting prospect from Hitrec-Kacian, the superb Dinamo Zagreb youth academy. 🇭🇷