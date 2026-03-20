Poznati skaut istaknuo Dinamovog talenta i dao mu veliku ocjenu

Poznati nogometni skaut Jacek Kulig istaknuo je Luku Radića kao igrača kojeg se mora pratiti. Poljski stručnjak navodi kako je Radić "svestrani krilni igrač i još jedan uzbudljiv talent iz sjajne omladinske škole Dinama Zagreba."

Kulig kao Radićeve vrline navodi brzinu, tehniku i kontrolu lopte, ali i dodavanja, to jest ubačaje. Radić može igrati na oba krila te na cijeloj desnoj strani, a najbolje se snalazi na poziciji desnog bočnog u sustavu s četvoricom braniča ili desnog "wingbacka" u sustavu s trojicom.

Radić je ove sezone u kadetima postigao šest pogodaka u 21 utakmici, a poznati lovac na talente ga usporedio s Rolandom Sallaijem iz Galatasaraya, navevši kako je njegov potencijal 8,5/10.