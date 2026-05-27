TKO BI REKAO?

Smiju li vještice letjeti iznad 150 metara? Odgovor zna kviz u kojem je pobjednik uvijek publika

Foto: Voyo

U novoj epizodi popularnog kviza „Tko bi rekao“ snage su odmjerili timovi pojačani Andreom Andrassy i Daliborom Petkom, donoseći prepoznatljivu mješavinu humora, natjecanja i bizarnih činjenica.

27.5.2026.
Hot.hr
Pitanja koja pomiču granice logike

U središtu kviza 'Tko bi rekao' su nevjerojatna pitanja, a u posljednjoj epizodi upravo su gosti Andrea Andrassy i Dalibor Petko sa svojim timovima bili suočeni s apsurdnim dilemama. Morali su odlučiti je li istina da se američka streličarka Erika Eiffel simbolično 'udala' za Eiffelov toranj 2007. godine ili da u Esvatiniju postoji zakon koji vješticama na metlama ograničava visinu leta na 150 metara. Odgovori su često bizarni, a teme sežu od legalne novčanice od nula eura do tajni njujorškog Grand Central terminala. 

Glumac u novoj ulozi

Sve to pod kontrolom pokušava držati voditelj Matija Kačan. Za njega je voditeljska uloga bila izlazak iz zone komfora. 'Nisam to imao u planu, ali baš zato me i privuklo', otkrio je Kačan, priznajući da se brzo opustio u dinamičnom okruženju. Njegov je zadatak balansirati energiju kapetana i gostiju, što znači prihvatiti kaos kao dio emisije. Timovi odgovaraju na šest pitanja gdje svaki točan odgovor vrijedi 200 eura, a u finalu mogu udvostručiti iznos.

'Tko bi rekao' nije kviz koji se shvaća preozbiljno, ali gledatelje drži prikovanima uz ekran. Kombinacija natjecanja sa zaokretom i rivalstva s osmijehom pokazala se kao dobitna formula. Show nudi dobrodošlu dozu nepredvidivosti i opuštene zabave. To je emisija uz koju se opuštate, smijete i dobacujete odgovore prema ekranu, osjećajući se kao dio tima. A na kraju, zahvaljujući jedinstvenom pravilu, neki od gledatelja to zaista i postanu. Epizodu gledaj već sad na Voyo, a četvrtkom na RTL-u u terminu 21:15.

VoyoZabavni ShowKvizAndrea AndrassyDalibor Petko
komentara
