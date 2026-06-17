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NOVA PJESMA /

Domenica otpjevala priču o muškarcu kojeg je upoznala gotovo svaka žena: 'Srećom, moj nije takav'

Domenica otpjevala priču o muškarcu kojeg je upoznala gotovo svaka žena: 'Srećom, moj nije takav'
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Foto: Press

Ljetni ugođaj prenesen je i u videospot snimljen uz more. U društvu plesačica, Domenica kroz opuštene i vesele kadrove donosi upravo onu atmosferu koju nosi i sama pjesma - puno sunca, plesa, smijeha i dobre energije

17.6.2026.
13:06
Hot.hr
Press
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Dovoljan je jedan pijani poziv u pola pet ujutro ili jedna fantastična laž da ga prepoznate. Upravo takvog muškarca Domenica je otpjevala u novom singlu “Muško klasično”, zaraznoj ljetnoj pjesmi koja na duhovit način progovara o ljubavnom tipu kojeg je barem jednom susrela gotovo svaka žena.

Iako pjesma opisuje muškarca na kojeg su mnoge žene barem jednom nasjele, popularna Dalmatinka priznaje kako inspiraciju nije tražila u vlastitom ljubavnom životu.

“Srećom, moj partner nema nikakve veze s muškarcem iz ove pjesme. Mogu reći da je potpuna suprotnost svemu što opisujem u ‘Muško klasično’. Ali tijekom života upoznaš razne ljude i čuješ još više priča pa mislim da će se mnogi prepoznati u ovoj pjesmi ili će barem prepoznati nekoga iz svoje okoline”, kaže Domenica.

Domenica otpjevala priču o muškarcu kojeg je upoznala gotovo svaka žena: 'Srećom, moj nije takav'
Foto: Press

“Muško klasično” osvaja već na prvo slušanje zaraznim refrenom, ljetnim ritmom i stihovima koji će mnogima izmamiti osmijeh. Glazbu je radio Natko Smoljan, tekst Natko Smoljan i Petar Šarčević, dok su za produkciju zaslužni Smoljan i Skennybeatz.

“Čim mi je Natko prvi put pustio pjesmu u studiju, znala sam da je to to. Već nakon prvog slušanja uhvatila sam se kako pjevušim refren, a u glavi sam odmah vidjela ljeto, vožnju uz more, otvorene prozore i ekipu koja ju pjeva iz svega glasa”, poručuje pjevačica.

Domenica otpjevala priču o muškarcu kojeg je upoznala gotovo svaka žena: 'Srećom, moj nije takav'
Foto: Press

Ljetni ugođaj prenesen je i u videospot snimljen uz more. U društvu plesačica, Domenica kroz opuštene i vesele kadrove donosi upravo onu atmosferu koju nosi i sama pjesma - puno sunca, plesa, smijeha i dobre energije.

“Svako snimanje sa sobom nosi određenu dozu stresa i nepredviđenih situacija pa nije bilo drugačije ni ovaj put. Ipak, svi smo imali isti cilj - napraviti spot koji će pratiti energiju pjesme”, kaže Domenica.

 

DomenicaGlazbaPjesma
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