Iranci ispalili krstareće rakete na američki brod: SAD pokrenuo novi val napada na Iran

Američka vojska objavila je da je započela treću uzastopnu noć zračnih napada na Iran. Američko Središnje zapovjedništvo u izjavu navodi da su napadi pokrenuti po "uputama" Donalda Trumpa, prenosi Sky News.

"Ovi će napadi i koštati iranske snage i umanjiti ​​njihovu sposobnost napada na nevine civile i trgovačko brodarstvo u Hormuškom tjesnacu", dodaje se.

Iranska državna televizija izvijestila je da su odjeknule eksplozije u južnom lučkom gradu Bandar Abbas te je ranije demantirala izvješća o napadima na to područje.

Iran ispalio projektil na američki brod

Iran je ispalio krstareće rakete na "neprijateljski" američki brod, tvrdi iranska državna televizija, pozivajući se na iransku vojsku.

Emiter IRIB također javlja da su dronovi ciljali američke vojne objekte i opremu u Kuvajtu.

Sve se to događa nakon što je SAD ranije danas najavio novu blokadu iranskih luka.

Kada počinje američka pomorska blokada Irana?

Američka vojska započet će s provedbom pomorske blokade Irana u utorak, rekao je u ponedjeljak Zajednički pomorski informacijski centar (JMIC) pod vodstvom američke mornarice.

Ova blokada, koja pokriva sve iranske luke, naftne terminale i obalna područja, bit će provedena za sav brodski promet, neovisno o zastavi, od 22 sata po GMT-u 14. srpnja, priopćio je centar.

"Bilo koje plovilo za koje se smatra da ulazi ili izlazi iz blokiranih područja bez odobrenja bit će presreteno, preusmjereno ili zapljenjeno. Nad plovilima koja se ne pridržavaju propisa može biti zakonski primijenjena sila", navodi se u priopćenju.

Centar je rekao da neutralni tranzit kroz Hormuški tjesnac prema ili iz neiranskih odredišta neće biti ometan.