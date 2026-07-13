Bivši hrvatski nogometaš završio u komi i bori se za život, obitelj moli za pomoć

Bivši hvatski nogometaš Krešo Kovačec (56) u induciranoj je komi i bori se za život nakon puknuća aorte poslije kojega je doživio moždani udar i njegova obitelj pokrenula je akciju prikupljanja pomoći, javlja Bild.

Nakon puknuća aorte Kovačec je hitno operiran i liječnici su se čak 12 sati borili za njegov život. Zamijenjen mu je i srčani zalistak, a nakon toga su uslijedile teške komplikacije.

Kovačec je doživio težak moždani udar i krvarenje u mozgu zbog čega je morao biti opet operiran i trenutačno se nalazi u induciranoj komi i u kritičnom je stanju.

Kreso #Kovacec, der sich Ende der 90er Jahre mit vielen Toren in die Herzen der #H96-Fans schoss, liegt nach einer Not-OP im Koma. Wer seine Familie in dieser Zeit unterstützen möchte, kann sich an einer Spendenaktion beteiligen. 🙏#NiemalsAllein ⚫️⚪️💚 https://t.co/nrS1CJthty — Hannover 96 (@Hannover96) July 13, 2026

Obiteljski prijatelj Steffen Reißmann pokrenuo je uz njihovu suglasnost akciju prikupljanja financijske pomoći na platformi GoFundMe.

"Njegova supruga Suzana i dvoje djece, stari devet i 15 godina, od tada proživljavaju najgoru noćnu moru. Liječnici čine sve što je u njihovoj moći, no trenutačno nitko ne može reći kojim će putem Krešo krenuti", stoji u opisu.

Njegova obitelj se sada suočava i s teškim financijskim izazovima. U apelu za pomoć stoji:

"Gubitkom njegovih primanja nestala je najvažnija financijska sigurnost obitelji. Ako Krešo preživi ovu tešku borbu, vjerojatno će biti potrebni dugotrajna rehabilitacija, posebna njega, medicinska pomagala, pa čak i preseljenje u stan prilagođen osobama s invaliditetom".

Do sada je prikupljeno 28 tisuća eura, a akciji se možete pridružiti OVDJE.

Sajni golgeter

Krešo Kovačec, rođen 1969. u Krapini, bivši je hrvatski nogometaš koji je cijelu svoju zapaženu karijeru izgradio u Njemačkoj. Odrastao je u Hamburgu, gdje je započeo nogometni put i postupno se profilirao kao izrazito efikasan napadač.

Proboj u Hannoveru

Seniorsku karijeru započeo je u amaterskim momčadima VfL Bochuma, no pravi proboj doživio je prelaskom u Hannover 96, za koji je igrao od 1995. do 1997. godine. U tom je razdoblju pokazao nevjerojatan osjećaj za gol i postao strah i trepet za protivničke obrane. Postigao je čak 40 pogodaka u 72 službena nastupa, čime je privukao pažnju jačih klubova. Uspješnu formu nastavio je i u Tennis Borussiji Berlin, gdje je s 19 golova u 37 utakmica pomogao klubu da izbori ulazak u drugu ligu.

Vrhunac u Bundesligi s Hansom

Najveći iskorak u karijeri ostvario je 1999. godine prelaskom u Hansu Rostock, stabilnog člana Bundeslige. U tri sezone provedene u najvišem rangu njemačkog nogometa, Kovačec je upisao 28 nastupa i postigao tri pogotka. Iako nije uspio ponoviti impresivnu golgetersku statistiku iz nižih liga, samo igranje u elitnoj Bundesligi predstavljalo je krunu njegove karijere.