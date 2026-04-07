Umro je Mircea Lucescu

Umro je legendarni rumunjski trener Mircea Lucescu (80).

Lucescu je preminuo u bolnici u Bukureštu u kojoj se nalazio od prošloga tjedna kada je doživio srčani i moždani udar.

Liječnici su ga stavili u induciranu komu, no njegovo stanje se pogoršalo zbog teških aritmija, a naknadne pretrage otkrile su i znakove moždanih udara te plućnu emboliju.

U utorak oko 19.30 sati je dijagnosticirana moždana smrt.

🇷🇴🕊️ Se confirmó la triste noticia del fallecimiento a sus 80 años de Mircea Lucescu, entrenador de la selección nacional.



Tras la derrota ante Turquía por el repechaje, se descompensó y sufrió luego un paro cardíaco, siendo internado en terapia intensiva. pic.twitter.com/1sWUW8ynOL — AlterFútbol (@AlterFutbol) April 7, 2026

Lucescu je bio kapetan Rumunjske na Svjetskom prvenstvu 1970. u Meksiku, a u svom prvom mandatu kao izbornik predvodio je reprezentaciju do debija na Europskom prvenstvu 1984.

Trenirao je brojne klubove u Italiji, Turskoj i Ukrajini, a 2024. se nakon 38 godina vratio trenerskom poslu kako bi pomogao Rumunjskoj da se kvalificira za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo.