Umro je Mircea Lucescu
Lucescu je u petak doživio srčani udar, nakon čega je završio u komi
Umro je legendarni rumunjski trener Mircea Lucescu (80).
Lucescu je preminuo u bolnici u Bukureštu u kojoj se nalazio od prošloga tjedna kada je doživio srčani i moždani udar.
Liječnici su ga stavili u induciranu komu, no njegovo stanje se pogoršalo zbog teških aritmija, a naknadne pretrage otkrile su i znakove moždanih udara te plućnu emboliju.
U utorak oko 19.30 sati je dijagnosticirana moždana smrt.
Lucescu je bio kapetan Rumunjske na Svjetskom prvenstvu 1970. u Meksiku, a u svom prvom mandatu kao izbornik predvodio je reprezentaciju do debija na Europskom prvenstvu 1984.
Trenirao je brojne klubove u Italiji, Turskoj i Ukrajini, a 2024. se nakon 38 godina vratio trenerskom poslu kako bi pomogao Rumunjskoj da se kvalificira za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo.