POČIVAO U MIRU /

Umro je Mircea Lucescu

Foto: Profimedia

Lucescu je u petak doživio srčani udar, nakon čega je završio u komi

7.4.2026.
20:16
M.G.
Umro je legendarni rumunjski trener Mircea Lucescu (80).

Lucescu je preminuo u bolnici u Bukureštu u kojoj se nalazio od prošloga tjedna kada je doživio srčani i moždani udar.

Liječnici su ga stavili u induciranu komu, no njegovo stanje se pogoršalo zbog  teških aritmija, a naknadne pretrage otkrile su i znakove moždanih udara te plućnu emboliju.

U utorak oko 19.30 sati je dijagnosticirana moždana smrt.

 

Lucescu je bio kapetan Rumunjske na Svjetskom prvenstvu 1970. u Meksiku, a u svom prvom mandatu kao izbornik predvodio je reprezentaciju do debija na Europskom prvenstvu 1984.

Trenirao je brojne klubove u Italiji, Turskoj i Ukrajini, a 2024. se nakon 38 godina vratio trenerskom poslu kako bi pomogao Rumunjskoj da se kvalificira za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo.

Mircea Lucescu, Trener, Rumunjska, Smrt, Srčani Udar, Inducirana Koma
