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Vučić: 'Podnosim ostavku, počeo sam pakirati knjige'

Vučić: 'Podnosim ostavku, počeo sam pakirati knjige'
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Foto: ELVIS BARUKCIC/AFP/Profimedia

Vučić je govorio o mogućim terminima održavanja izvanrednih izbora te pritom poručio da njegova odluka ne bi trebala nikoga iznenaditi

10.6.2026.
21:04
danas.hr
ELVIS BARUKCIC/AFP/Profimedia
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Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako planira podnijeti ostavku na dužnost predsjednika države u idućih nekoliko mjeseci, navodeći da bi se to moglo dogoditi za tri do četiri mjeseca, a možda i ranije, prenosi nova.rs.

Gostujući na Radio Beogradu, Vučić je govorio o mogućim terminima održavanja izvanrednih izbora te pritom poručio da njegova odluka ne bi trebala nikoga iznenaditi.

"Neću govoriti da skraćujem mandat, već da podnosim ostavku", rekao je Vučić.

Dodao je kako se već priprema za odlazak iz Predsjedništva Srbije te otkrio da je počeo pakirati svoju osobnu biblioteku.

"Počeo sam pakirati knjige u Predsjedništvu. Pitao sam prijatelje tko može primiti 500 knjiga, a oko 1.200 knjiga koje sam dobio tijekom mandata planiram pokloniti nekoj ustanovi. Još razmišljam kojoj", izjavio je.

Razmišlja o novoj kandidaturi

Govoreći o političkoj budućnosti, Vučić je kazao kako svakodnevno razmišlja o mogućnosti kandidature za mjesto premijera, ali i o osobi koja bi ga mogla naslijediti na predsjedničkoj funkciji.

Prema njegovim riječima, budući kandidat aktualne vlasti za predsjednika Srbije bit će osoba koja će biti "odgovornija, obrazovanija i energičnija".

"To će biti čovjek koji zna što je država. Svakako će biti obrazovaniji od njihovih dvoje kandidata, Vladana Đokića i Dejana Bodiroge", rekao je Vučić.

Njegove izjave izazvale su veliku pozornost u srpskoj javnosti, budući da je riječ o prvom konkretnijem spominjanju mogućeg odlaska s predsjedničke dužnosti i otvaranju pitanja političkog nasljednika u vladajućem taboru.

Aleksandar VučićSrbijaOstavka
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