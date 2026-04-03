NAJTEŽI DANI /

Legendarni trener proživljava noćnu moru: Doživio infarkt na odlasku iz bolnice, tri puta ga oživljavali

Legendarni trener proživljava noćnu moru: Doživio infarkt na odlasku iz bolnice, tri puta ga oživljavali
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Samo dan ranije objavljeno je da je Lucescu napustio mjesto izbornika rumunjske reprezentacije

3.4.2026.
11:37
Maj Gašparac
Legendarni ruminjski trener Mircea Lucescu (80) doživio je infarkt u petak ujutro dok je čekao otpust iz bolnice, u kojoj je boravio nakon što je kolabrirao prošloga tjedna. 

Vijest je prvi objavio rumnjski novinar Emanuel Roșu koji je otkrio da su Lucescua tri puta morali oživljavati i da je trenutno na odjelu hitne pomoći te da se čekaju rezultati pretraga.

Samo dan ranje, u četvrtak, Rumunjski nogometni savez (FRF) objavio je  da je Lucescu napustio mjesto izbornika rumunjske reprezentacije. 

Odluka je donesena nakon poraza od 0-1 od Turske u polufinalu doigravanja za Svjetsko prvenstvo 26. ožujka. Lucescu je prošli tjedan prevezen u bolnicu nakon što mu je pozlilo tijekom sastanka prije treninga, zbog čega nije mogao sudjelovati u prijateljskoj utakmici u Slovačkoj u utorak.

Odlaskom završava Lucescuov drugi mandat izbornika Rumunjske. Tijekom svog prvog mandata početkom 1980-ih, vodio je zemlju do prvog nastupa na Europskom prvenstvu 1984.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
