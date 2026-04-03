Legendarni trener proživljava noćnu moru: Doživio infarkt na odlasku iz bolnice, tri puta ga oživljavali
Samo dan ranije objavljeno je da je Lucescu napustio mjesto izbornika rumunjske reprezentacije
Legendarni ruminjski trener Mircea Lucescu (80) doživio je infarkt u petak ujutro dok je čekao otpust iz bolnice, u kojoj je boravio nakon što je kolabrirao prošloga tjedna.
Vijest je prvi objavio rumnjski novinar Emanuel Roșu koji je otkrio da su Lucescua tri puta morali oživljavati i da je trenutno na odjelu hitne pomoći te da se čekaju rezultati pretraga.
Samo dan ranje, u četvrtak, Rumunjski nogometni savez (FRF) objavio je da je Lucescu napustio mjesto izbornika rumunjske reprezentacije.
Odluka je donesena nakon poraza od 0-1 od Turske u polufinalu doigravanja za Svjetsko prvenstvo 26. ožujka. Lucescu je prošli tjedan prevezen u bolnicu nakon što mu je pozlilo tijekom sastanka prije treninga, zbog čega nije mogao sudjelovati u prijateljskoj utakmici u Slovačkoj u utorak.
Odlaskom završava Lucescuov drugi mandat izbornika Rumunjske. Tijekom svog prvog mandata početkom 1980-ih, vodio je zemlju do prvog nastupa na Europskom prvenstvu 1984.
