Tjedan ludila: Trump spominje sporazum, a Iranci gađaju brodove u Hormuškom tjesnacu

Nade za mir između Irana i Sjedinjenih Država porasle su u petak nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da bi sporazum između dviju zemalja mogao biti potpisan već ovog vikenda, čak i unatoč tome što je Teheran objavio da još nije donio konačnu odluku.

Sporazum, ako bude potvrđen, bio bi najznačajniji diplomatski proboj do sada za okončanje tromjesečnog rata koji je usmrtio tisuće ljudi i drastično podigao globalne cijene energije nakon što je Iran gotovo u potpunosti zatvorio Hormuški tjesnac za brodski promet.

"Upravo smo postigli sjajan dogovor o ratu s Iranom", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući u četvrtak. "Tjesnac će se službeno otvoriti čim potpišemo, što bi moglo biti uskoro, vrlo uskoro, možda ovog vikenda u Europi", rekao je, dodavši da će potpredsjednik JD Vance prisustvovati potpisivanju sporazuma.

Na pitanje je li iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei odobrio sporazum, Trump je rekao: "Koliko razumijem, odgovor je da."

Narušeno primirje

Od sredine ožujka Trump je više puta tvrdio da je sporazum s Iranom za okončanje rata blizu. Dvije su strane ovog tjedna razmijenile napade, što je narušilo primirje objavljeno u travnju.

Iranski mediji prenijeli su izjavu glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova Esmaila Baghaeia koji tvrdi da su veliki dijelovi sporazuma finalizirani, ali da Iran neće popustiti u vezi s pitanjima koja su za njega neprihvatljiva.

"Nismo došli do konačnog zaključka o ovom pitanju", rekao je. "Ovo je vrlo važno pitanje koje trenutačno razmatraju relevantna tijela za donošenje odluka."

Azijska burza pridružila se snažnom globalnom rastu u petak u nadi da bi mirovni sporazum konačno mogao biti ostvaren, dok su cijene nafte pale na dvomjesečne minimume.

Ipak, napetosti su ostale visoke oko Hormuškog tjesnaca, pri čemu su američke snage oborile dva iranska napadačka drona nakon što je Teheran pokušao napasti trgovačke brodove koji prolaze ključnim plovnim putem, rekao je američki dužnosnik.

Iranska vojska zaustavila je tanker koji je pokušao proći tjesnacem, rekli su državni mediji, izvještavajući o zvuku eksplozija u ranim jutarnjim satima u petak.

Otkazani vojni udari na Iran

Trumpova objava uslijedila je nakon što je otkazao planirane vojne udare na Iran, navodeći kao razlog napredak u pregovorima. "To je vrlo snažan memorandum o razumijevanju koji je pomalo konceptualan", rekao je Trump novinarima.

Trump je više puta rekao da svaki mirovni sporazum mora osigurati da Iran ne može razviti nuklearno oružje. Iran negira želju za takvim oružjem.

Iranski zahtjevi uključuju ukidanje međunarodnih sankcija, oslobađanje milijardi dolara zamrznute imovine i priznanje njegove kontrole nad Hormuškim tjesnacem. "Najvažnije je da u Iranu neće biti nuklearnog oružja. To znači ni razvijenog ni kupljenog", rekao je Trump kasnije na stranačkom skupu.

Ranije u četvrtak Trump je rekao da će Sjedinjene Države "večeras jako udariti" na Iran i da bi na kraju željele preuzeti njegovo energetsko infrastrukturno čvorište, otok Harg.

I dok Trump tvrdi da je sporazum s Iran blizu, Iran je preko noći ispalio "nekoliko dronova" na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu, prenosi Sky News.

Fox News je izvijestio da su američke snage presrele dva drona. Visoki dužnosnik obrane rekao je za medij: "Čini se da je Iran večeras pokušao napasti komercijalne brodove koji su prolazili kroz Hormuški tjesnac. Američke snage su oborile dva iranska jurišna drona. Protok prometa kroz tjesnac se nastavlja."

Iranski državni mediji preko noći su izvijestili o eksplozijama kod obale Sirika, na jugu Irana, koje su povezane sa sukobom s "brodom koji je prekršio zabranu".

Unatoč pozitivnim porukama iz Bijele kuće, napadi potvrđuju stvarnost za mnoge na terenu te se postavlja pitanje koliko će lako biti ponovno otvoriti tjesnac.

Dopisnica Sky Newsa Sally Lockwood rekla je da je bio lud tjedan u iranskom ratu, ali i da je "dug put" do mira.

"Čak i ako se postigne sporazum, to je samo plan kako doći do konačnog zaključka. Još uvijek moraju riješiti sve detalje kada su u pitanju velika pitanja o kojima se do sada nisu uspjeli dogovoriti, bilo da se radi o Hormuškom tjesnacu ili iranskom nuklearnom programu. Još uvijek se čini da je pred nama dug put kada je u pitanju diplomatski proces“, rekla je.

Ankete ne idu u prilog Trumpu

Sukob je postao politička glavobolja za Bijelu kuću, s anketama koje pokazuju pad Trumpovih ocjena odobravanja usred biračkog bijesa zbog visokih cijena benzina. Neki su Republikanci otvoreno izražavali zabrinutost da bi ih nepopularnost rata mogla koštati kontrole Kongresa na međuizborima u studenom.

No Trumpova politička razmatranja uključuju i zadovoljavanje republikanskih jastrebova koji žele provođenje stroge politike prema Iranu, koji su već sabotirali prethodni pokušaj postizanja sporazuma, inzistirajući na tome da svaki dogovor mora Teheranu zatvoriti put prema razvoju nuklearnog oružja.

Reakcija ostalih bliskoistočnih sila bit će također ključna. Trump je na društvenim mrežama rekao da su sporazum odobrile brojne zemlje, uključujući Izrael, Saudijsku Arabiju, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate.

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua objavio je priopćenje nakon razgovora izraelskog premijera i Trumpa u kojemu stoji da Izrael nije stranka memoranduma o razumijevanju s Iranom.

Netanyahu je izrazio zahvalnost Trumpu za predanost postizanju sporazuma koji uključuje uklanjanje obogaćenog materijala, demontažu infrastrukture za obogaćivanje, ograničavanje proizvodnje projektila i prestanak podrške regionalnim zastupnicima, pokazao je sažetak.

Teheran je zahtijevao okončanje izraelskih napada na Libanon, gdje se borbe nastavljaju u paralelnom ratu između Izraela i Hezbolaha, koji podržava Iran.