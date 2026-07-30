Sjećate se prvog muža J.Lo? Brak trajao samo 11 mjeseci, zbog njega godinama obilazila sudove

Prije Bena Afflecka, Marca Anthonyja, Alexa Rodrigueza i svih ljubavi koje su punile naslovnice svjetskih medija, Jennifer Lopez bila je u braku s kubanskim konobarom Ojanijem Noom. Bio je to njezin prvi odlazak pred oltar, u vrijeme kada je tek počinjala osvajati Hollywood, a upravo je taj brak postao jedna od najkontroverznijih epizoda u njezinu privatnom životu.

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Iako je trajao manje od godinu dana, posljedice razvoda osjećale su se još godinama kroz sudske procese, pokušaje objavljivanja knjiga i privatnih snimki te brojne medijske istupe njezina bivšeg supruga.

Upoznali su se dok još nije bila zvijezda

Jennifer Lopez i Ojani Noa upoznali su se sredinom devedesetih u Miamiju, gdje je on radio kao konobar u restoranu. U to vrijeme Lopez je bila glumica u usponu, a upravo joj je uloga Selene Quintanille u filmu Selena donijela prve velike pohvale i otvorila vrata Hollywooda.

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Njihova je veza brzo napredovala. Ojani ju je zaprosio krajem 1996., a vjenčali su se 22. veljače 1997. godine na raskošnoj ceremoniji kojoj je prisustvovalo oko 200 uzvanika. Mnogi su vjerovali da je riječ o ljubavi za cijeli život.

No, stvarnost je bila potpuno drukčija.

Slava je promijenila sve

Ubrzo nakon vjenčanja Jenniferina karijera krenula je uzlaznom putanjom. Postala je jedno od najtraženijih novih lica Hollywooda, a poslovne obveze potpuno su joj ispunile raspored.

Ojani je kasnije tvrdio da je upravo nagli uspjeh njegove supruge uništio njihov odnos. Prema njegovim riječima, sve manje vremena provodili su zajedno, a pritisak slave postao je prevelik. Jennifer nikada nije javno detaljno govorila o razlozima razvoda.

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Već u siječnju 1998. par se razišao, a razvod je ubrzo i službeno okončan. Njihov brak trajao je svega 11 mjeseci.

Nisu završili samo razvodom

Iako je brak završio brzo, problemi između bivših supružnika tek su tada počeli.

Jennifer je nekoliko godina poslije Ojaniju dala posao menadžera u svom restoranu Madre's u Pasadeni. Nakon što je dobio otkaz, tužio je bivšu suprugu zbog navodnog kršenja ugovora. Spor je završio nagodbom, ali uz strogu klauzulu o povjerljivosti koja mu je zabranjivala otkrivanje privatnih detalja iz njihova braka.

Foto: Kay Blake/Zuma Press/Profimedia

Unatoč tome, Noa je nekoliko godina kasnije pokušao objaviti knjigu u kojoj je namjeravao otkriti intimne detalje njihova odnosa. Također je pokušao iskoristiti privatne videosnimke s njihova medenog mjeseca za dokumentarni projekt.

Jennifer Lopez ponovno ga je tužila

Sud je presudio u njezinu korist te zabranio objavljivanje povjerljivih informacija, a Ojani Noa morao je platiti više od 545.000 dolara odštete zbog kršenja prethodnog sporazuma.

Godinama je javno govorio o Jennifer

I nakon sudskih zabrana Ojani Noa nije prestao davati intervjue o bivšoj supruzi.

Više je puta tvrdio da ga je Jennifer varala tijekom njihova braka te da je za raspad njihove veze djelomično odgovoran Sean "Diddy" Combs, s kojim je Lopez kasnije bila u vezi od 1999. do 2001. godine. Jennifer nikada nije javno potvrdila njegove tvrdnje, a mnoge su ostale na razini njegovih osobnih optužbi.

Posljednjih godina Noa ponovno je dospio u medije zbog komentara o Jenniferinu privatnom životu. Tako je nakon njezina drugog razvoda od Bena Afflecka ustvrdio da je njihov brak bio "publicity stunt", odnosno marketinški potez za privlačenje pozornosti. Ni te tvrdnje Jennifer Lopez nije komentirala.

Jennifer nikada nije uzvraćala

Za razliku od bivšeg supruga, Jennifer Lopez tijekom godina vrlo je rijetko javno govorila o svom prvom braku. Nakon razvoda usredotočila se na karijeru koja je eksplodirala krajem devedesetih i postala jedna od najvećih svjetskih glazbenih i filmskih zvijezda.

Kasnije se udavala još tri puta – za plesača Crisa Judda, pjevača Marca Anthonyja, s kojim ima blizance Maxa i Emme, te glumca Bena Afflecka. Unatoč brojnim ljubavnim usponima i padovima, upravo je brak s Ojanijem Noom ostao jedno od najburnijih poglavlja njezina privatnog života, ponajviše zbog dugogodišnjih sudskih sporova i činjenice da njezin prvi suprug ni gotovo tri desetljeća nakon razvoda ne prestaje javno govoriti o njihovoj vezi.