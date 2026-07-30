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SAM PROTIV SVIH /

Infantino dobio novi šamar, ovaj dan će pamtiti do kraja života

Infantino dobio novi šamar, ovaj dan će pamtiti do kraja života
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Foto: Jia Haocheng/Xinhua News/Profimedia

Infantino u problemu, sve više saveza protiv njegove ideje

30.7.2026.
21:33
M.G.
Jia Haocheng/Xinhua News/Profimedia
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Nakon što je Europski nogometni savez (UEFA) u četvrtak objavio kako je svih 55 nacionalnih saveza koji su njegovi članovi jednoglasno odlučilo kako više neće sudjelovati u natjecanjima pod okriljem FIFA-e, uključujući i svjetska prvenstva, ako se i dalje bude inzistiralo na prodaji vlasničkih prava privatnim investitorima, Infantinov plan odbacilo je svih 41 saveza iz Sjeverne i Centralne Amerike te Kariba (CONCACAF).

Prema informacijama Bena Jacobsa, svih 41 članica konfederacije glasalo je protiv Infantinovog "FIFA Forward Enterprise" projekta i to je novi udarac za Infantina i tek treba vidjeti kako će FIFA reagirati.

Trenutačno nema informacija hoće li FIFA povući ili promijeniti svoj prijedlog, ali ono što se zna je da se broj saveza koji se protive projektu povećava iz dana u dan.

FifaConcacafUefaSvjetsko PrvenstvoGianni Infantino
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