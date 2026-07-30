Europske reprezentacije složne: 'Želite prodati SP? Ok, ali onda nas nema'

Krovna europska nogometna federacija (UEFA) zadala je bolan udarac predsjedniku Međunarodne nogometne federacije (FIFA-e) Gianniju Infantinu.

Naime, na izvanrednom sastanku održanom u četvrtak svih 55 članica UEFA-e glasalo je da, ukoliko Infantinov plan o prodaji dijela Svjetskog prvenstva ide dalje, europske reprezentacije bojkotiraju Mundijal.

"UEFA i svih njezinih 55 nacionalnih saveza stoje zajedno. Jednoglasno i nedvosmisleno odbacujemo FIFA-in prijedlog o prijenosu vlasničkih udjela u Svjetskom prvenstvu i drugim FIFA-inim natjecanjima na privatne investitore.

Svjetsko prvenstvo ne može se tretirati kao investicijski proizvod. Ono je jedno od najvećih nasljeđa svjetskog nogometa. Izgrađeno je tijekom generacija zahvaljujući igračima, reprezentacijama i navijačima sa svih kontinenata. Nijedan njegov dio ne smije biti predan privatnim investitorima. Svjetsko prvenstvo nije na prodaju.

Neodgovorno je i neopravdano da je prijedlog ovakve važnosti za nogomet osmišljen u tajnosti te doveden gotovo do usvajanja bez ikakvih ozbiljnih konzultacija s onima kojima je povjereno upravljanje ovim sportom. To nije samo ozbiljan propust u vodstvu, već i odricanje FIFA-e od njezine dužnosti čuvara svjetskog nogometa.

Nacionalni savezi diljem svijeta sada su stavljeni pred ultimatum: prihvatiti nepovratno preuzimanje kontrole nad najvećim nogometnim natjecanjima ili snositi posljedice. To nije 'demokratska odluka', već upravljanje kroz zastrašivanje – čin prisile nedostojan institucije kojoj je povjereno upravljanje svjetskim nogometom.

No naše protivljenje daleko nadilazi sam način donošenja odluke.

Onoga trenutka kada vanjski investitori steknu vlasničke udjele u FIFA-inim natjecanjima, nogomet će se zauvijek promijeniti. Financijski povrat postat će trajna obveza. Očekivanja investitora pretvorit će se u svakodnevni pritisak. Od tog trenutka svaka odluka o međunarodnom kalendaru, formatu natjecanja i budućnosti nogometa više neće biti vođena onime što je najbolje za igru, nego onime što je najbolje za dioničare.

Takvom modelu nema mjesta u svjetskom nogometu. Budućnost nogometa ne može biti određena očekivanjima onih čija je primarna obveza ostvarivanje što većeg financijskog prinosa. Interesi nacionalnih saveza, liga, klubova, igrača i navijača ne smiju biti podređeni interesima investitora. Nogomet ne može založiti svoju budućnost radi financijske dobiti.

Stav Europe je jasan. Nikada nećemo dati legitimitet takvom modelu. Nitko nema moralno pravo prodati ono što mu je samo povjereno na čuvanje za buduće generacije.

Kao rezultat današnje rasprave, nijedna reprezentacija članica UEFA-e neće sudjelovati ni u jednom FIFA-inom natjecanju sve dok su ovi prijedlozi na snazi, osim ako prijedlog ne bude u potpunosti povučen i ako FIFA ne pruži obvezujuća jamstva da više nikada neće otvoriti svoje upravljanje ili natjecanja privatnom vlasništvu.

Neka nikome ne bude dvojbeno: UEFA i njezini nacionalni savezi suprotstavit će se ovim planovima s potpunom odlučnošću.

Postoje trenuci kada se institucije ne ocjenjuju prema onome što su spremne prihvatiti, već prema onome oko čega odbijaju napraviti kompromis. Ovo je jedan od tih trenutaka.

Neke su stvari jednostavno previše važne da bi se prodale. Svjetsko prvenstvo pripada nogometu. Tako je oduvijek bilo i tako će uvijek ostati. Dok god Europa bude imala glas, ono nikada neće biti na prodaju", napisali su iz UEFA-e na službenim stranicama.

Dodajmo kako su plan ranije odbile i Azijska nogometna konfederacija te Afrička nogometna konfederacija, a cijelom slučaju dodatnu kontroverzu daje i svojevrsna ucjena Infantina članicama. U njoj je predsjednik FIFA-e jasno poručio da će oni koji pristanu dobiti 40 milijuna eura nagrade, dok će onima koji odbiju ostati "mrvice", odnosno 10 milijuna eura.