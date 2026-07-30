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Dinamo i Hajduk našli se u zanimljivoj situaciji: Oba kluba igraju protiv Žalgirisa

Dinamo i Hajduk našli se u zanimljivoj situaciji: Oba kluba igraju protiv Žalgirisa
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Foto: Pixsell photo & video agency, Pixsell/Alamy/Profimedia

Dinamo će protiv Kauno Žalgirisa igrati u utorak 4. kolovoza, dok će Hajduk protiv Žalgirisa iz Vilniusa igrati u četvrtak 6. kolovoza.

30.7.2026.
21:58
Sportski.net
Pixsell photo & video agency, Pixsell/Alamy/Profimedia
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Dva najveća hrvatska kluba u borbi za Europu igrat će protiv Žalgirisa. Dakako, ne radi se o istom klubu, već o dva litavska kluba s istim imenom.

Naime, Dinamo je pobjedom protiv Thuna izborio treće pretkolo Lige prvaka, gdje će igrati protiv Kauno Žalgirisa, momčadi iz drugog najvećeg litavskog grada Kaunasa, koju vodi Željko Sopić. Kauno je susret s Dinamom izborio nakon što je s ukupnih 1:0 bio bolji od farskog Klaksvika.

Hajduk će pak igrati protiv Žalgirisa iz Vilniusa, glavnog grada Litve. Bijeli su susret s momčadi iz litavske prijestolnice izborili nakon što su izgubili na Cipru od Pafosa i ispali iz kvalifikacija za Europsku ligu u kvalifikacije za Konferencijsku ligu. Žalgiris je pak susret s Hajdukom izborio na nevjerojatan način. Nakon što je u prvoj utakmici izgubio 3:0 od Dinama Tbilisija, Žalgiris iz Vilniusa u uzvratu je slavio sa 7:2 i time "kupio kartu" za dvoboj s Hajdukom.

Dinamo će protiv Kauno Žalgirisa igrati u utorak 4. kolovoza, dok će Hajduk protiv Žalgirisa iz Vilniusa igrati u četvrtak 6. kolovoza.

DinamoHajdukKonferencijska LigaLiga Prvaka
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