Evo tko sudi na otvaranju prvenstva: Derbi kola pripao Kolariću

Hrvatski nogometni savez službeno je objavio popis sudaca koji će suditi u pet utakmica prvog kola SHNL-a koje počinje u petak kada će Dinamo na Maksimiru od 20 sati dočekati Slaven Belupo.

Tu će utakmicu suditi Antonio Melnjak iz Rijeke, dok će mu pomagati Ivan Mihalj i Kruno Šarić. Četvrti sudac na toj utakmici bit će Antonio Škobić, a u VAR sobi će se nalaziti Dario Bel i Goran Pataki.

Dan kasnije, u subotu 2. kolovoza, igraju Istra 1961 i Lokomotiva. Ondje će glavni sudac biti Patrik Pavlešić iz Duge Rese, a pomagati će mu Bojan Zobenica i Filip Krznarić. Četvrta sutkinja bit će Ivana Martinčić, a u VAR sobi će biti Josip Pulić i Ante Vučemilović.

Istog dana od 21 sat igraju Gorica i Osijek u Velikoj Gorici, gdje će pravdu dijeliti Ivan Vukančić iz Benkovca. Njegovi će pomoćnici biti Dario Kolarević i Ante Marić, a uloga četvrtog suca pripast će Mateu Ercegu. Žarko Čanađija i Mauro Tomišić bit će pak u VAR sobi.

U nedjelju 2. kolovoza igraju se također dva susreta. Od 18:30 Hajduk gostuje kod Varaždina u derbiju kola, a glavni sudac tog susreta bit će Patrik Kolarić. Kolariću će pomagati Ivan Janić i Dino Knez, dok je za poziciju četvrtog suca delegiran Filip Dragašević. U VAR sobi će za taj susret biti Stjepan Žugaj i Igor Pristovnik.

U posljednjem susretu prvog kola Rijeka će na Rujevici od 21 sat ugostiti Rudeš, a susret će suditi Ante Terzić. Njemu će pomagati Kristijan Novosel i Luka Kurtović. Duje Strukan bit će četvrti sudac, a u VAR sobi će sjediti Tihomir Čalić i Igor Križarić.