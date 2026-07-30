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LEGENDA CITYJA /

Engleski reprezentativac iznenadio sve: Potpisao za talijanskog velikana

Engleski reprezentativac iznenadio sve: Potpisao za talijanskog velikana
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Foto: via ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Stones je s "građanima" osvojio čak 17 trofeja te je upisao 295 nastupa za momčad iz Manchestera

30.7.2026.
22:17
Hina
via ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Stoper engleske nogometne reprezentacije, 32-godišnji John Stones nakon punih 10 godina napustio je redove Manchester Cityja te će karijeru nastaviti u talijanskom prvaku Interu iz Milana s kojim je potpisao dvogodišnji ugovor.

Stones je s "građanima" osvojio čak 17 trofeja te je upisao 295 nastupa za momčad iz Manchestera. Inače, bio je drugi igrač kojega je na Etihad doveo Josep Guardiola, koji je također ovoga ljeta napustio klub.

U Inter je Stones stigao kao slobodan igrač.

"Nakon što je stvarao povijest u Manchesteru, John Stones je spreman za novo poglavlje u Interu", poručili su iz talijanskog velikana.

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