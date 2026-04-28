NAKON DESET GODINA /

Legendarni stoper napušta City na kraju sezone

×
Foto: News Images, News Images LTD/Alamy/Profimedia

Stones je za City skupio gotovo 300 nastupa i pomogao klubu u osvajanju 19 velikih trofeja

28.4.2026.
15:52
Hina
Engleski 31-godišnji reprezentativni branič John Stones napustit će Manchester City na kraju sezone, nakon što je proteklih deset godina proveo na Etihadu, potvrdio je klub u utorak.

Stones je bio jedan od prvih igrača koje je Pep Guardiola 2016. doveo u Manchester City i od tada je skupio gotovo 300 nastupa i pomogao klubu u osvajanju 19 velikih trofeja, među kojima se ističe šest naslova prvaka Engleske i trijumf u Ligi prvaka 2023.

Engleski reprezentativac je u ovoj sezoni zbog ozljeda nastupio u samo 16 utakmica.

Stones je drugi "veteran" Manchester Cityja koji je najavio odlazak iz kluba, nakon što je to prije njega učinio i Portugalac Bernardo Silva.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte gol Pršira protiv Istre koji je Gorici osigurao ostanak u HNL-a

John StonesManchester City
