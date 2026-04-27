NE ZNA ZA SEBE /

Zvijezda Manchester Cityja mrtav pijan zaspao u baru

Zvijezda Manchester Cityja mrtav pijan zaspao u baru
Foto: News Images, News Images LTD/Alamy/Profimedia

Foto: News Images, News Images LTD/Alamy/Profimedia

27.4.2026.
12:54
Sportski.net
News Images, News Images LTD/Alamy/Profimedia
Zvijezda Manchester Cityja na posudbi u Evertonu, Jack Grealish, osoba je koja često zna popiti koju čašicu više, što je ponovno i demonstrirao.

Trenutačno ozlijeđeni bivši engleski reprezentativac zadrijemao je u rooftop baru dok je pio s prijateljima. Oko njega su na fotografiji brojne prazne čaše i kokteli, a Grealish spava na stolici, vidno pijan.

“Prijatelji su ga pokušavali probuditi. Alkohol ga je očito savladao,” rekao je jedan od svjedoka britanskom The Sunu.

Engleski krilni napadač poznat je po burnom noćnom životu. U prosincu je prijateljima priredio božićnu zabavu vrijednu 20.000 funti u Londonu, koja je završila u striptiz klubu.

Jack GrealishPijanstvoManchester CityEverton
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
