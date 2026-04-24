Djevojka zvijezde Arsenala na udaru zbog izgleda, Tudor svjedočio sramoti: 'Kako možeš biti s njom'

Lauren Fryer (27), dugogodišnja partnerica Declana Ricea (27.), najveće zvijezde Arsenala, svojedobno je bila meta trolova na društvenim mrežama zbog izgleda, pogotovo na X-u i TikToku. Zločesti komentari bili su upućeni u smjeru i Lauren Fryer i Declan Ricea. Riceu se spočitavalo da “kako može biti s njom tako debelom kad je on top igrač, ima puno novaca i na meti je ipak ljepših žena, može bolje".

Za Lauren kažu da ne izgleda kao tipična WAGS-ica, nije mršava i nije se podvrgavala plastičnim operacijama, a maltretiranje na društvenim mrežama započelo je još 2023. Situacija je u jednom trenutku skroz izmaknula kontroli, pa je i sam Declan stao u obranu svoje odabranice na jednoj konferenciji za medije...

"Ona je žena koju volim najviše na svijetu, ona je moj izbor, s njom imam obitelj i ona će zauvijek ostati moja supruga", rekao je tada nogometaš.

Declan Rice je vjeran svojoj ljubavi iz djetinjstva. Podržao ju je javno, istaknuvši da mu je ona ljubav još iz mladih dana i da mu puno znači. Uz njega su stali i brojni drugi, uključujući poznate osobe poput Liberty Poole, koje su osudile uvrede i ponašanje internetskih hejtera. Lauren Fryer se 2023. zbog napada makla s društvenih mreža. Lauren Fryer i Declan Rice su 2022. dobili sina Judea, a britanka je zbog maltretiranja obrisala sve objave s društvenih mreža.

Prije dva mjeseca navijači Tottenhama provocirali su i Ricea i Lauren, što je potaknulo rasprave o potrebi za sankcijama protiv takvog ponašanja na društvenim mrežama.

Jedan gnjusan potez s mobitelom usmjeren prema zvijezdi Arsenala Declanu Riceu izazvao je val ogorčenja, a među onima koji su najglasnije reagirali bio je i poznati navijač “Topnika” Piers Morgan, prenosi Newscom.au.

Tijekom uvjerljive Arsenalove pobjede 4-1 protiv Tottenhama u sjevernolondonskom derbiju na stadionu Tottenham Hotspura, u utakmici koja je bila debi za trenera Igora Tudora na klupi Spursa, jedan navijač Tottenhama snimljen je kako na svom mobitelu pokazuje fotografiju Riceove supruge Lauren Fryer, dok se veznjak spremao izvesti korner.

Taj neugodan trenutak, koji je zabilježen kamerama i brzo se proširio društvenim mrežama, mnogi su navijači s obje strane velikog rivalstva opisali kao “odvratan” i “jadni potez”. Snimka koju je emitirao beIN Sports kasnije je pokazala kako Rice objašnjava što se dogodilo suigraču Bukayu Saki i pomoćnom treneru Albertu Stuivenbergu. Ista informacija se pojavila na Redditu, kako se Rice žalio Saki da ga je navijač provocirao fotografijom njegove partnerice.

Prema objavi DailyAFC-a na platformi X, činilo se da je Rice rekao Saki i Stuivenbergu:

“Kad sam išao izvesti korner, pokazivali su to, pa sam se naravno naljutio.”

Sakina reakcija se odmah promijenila nakon što je čuo što se dogodilo, od smijeha s suigračem do vidljivog šoka. Rice

Španjolski novinar Fernando Gabbaro iz katalonskog Mundo Deportiva pisao je o ovom slučaju i zaključio:

"Kad je dosta, onda je dosta! Nogometni stadioni ne bi smjeli biti mjesta na kojima se zlostavljanje, ponižavanje i osobne uvrede smatraju dijelom spektakla. Ipak, za Declana Ricea takvi su trenuci postali prečesta stvarnost. Dvadesetsedmogodišnji veznjak Arsenala više je puta bio izložen javnim napadima koji nisu bili usmjereni na njegove igre, nego na izgled njegove supruge."

Za spomenuti kako Arsenal vodi mrtvu trku za naslov prvaka Engleske s Manchester Cityjem. Trenutno oboje imaju isti broj bodova nakon 33 odigrana kola.