Hoće li se ponoviti 2012.? Arsenal i City u mrtvoj utrci, evo što bi moglo odlučiti

Utrka za naslov u Premier League ulazi u kaotičnu završnicu. Manchester City se pobjedom nad Burnley vratio na vrh prvi put nakon kolovoza, a presudio je Erling Haaland.

City i Arsenal imaju po 70 bodova i istu gol-razliku, ali “Građani” vode zbog više postignutih golova (66-63). Ako i tu ostanu izjednačeni, odlučuju međusobni ogledi, a tu je City u prednosti.

Do kraja je pet kola i sve je otvoreno. Arsenal uz prvenstvo gura i UEFA Champions League, gdje ga čeka Atlético Madrid, dok City paralelno igra FA Cup protiv Southampton.

Raspored? City ima nekoliko teških gostovanja protiv momčadi koje love Europu, dok Arsenal na papiru ima nešto lakši put. Ipak, nijanse će odlučivati, moguće čak i gol-razlika, kao u legendarnoj sezoni 2012.

POGLEDAJTE VIDEO: Manchester City i Arsenal u izravnom okršaju odlučuju o prvaku