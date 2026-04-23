FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKVA DRAMA /

Hoće li se ponoviti 2012.? Arsenal i City u mrtvoj utrci, evo što bi moglo odlučiti

Hoće li se ponoviti 2012.? Arsenal i City u mrtvoj utrci, evo što bi moglo odlučiti
×
Foto: Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia

City ima nekoliko teških gostovanja protiv momčadi koje love Europu, dok Arsenal na papiru ima nešto lakši put

23.4.2026.
17:59
Sportski.net
Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Utrka za naslov u Premier League ulazi u kaotičnu završnicu. Manchester City se pobjedom nad Burnley vratio na vrh prvi put nakon kolovoza, a presudio je Erling Haaland.

City i Arsenal imaju po 70 bodova i istu gol-razliku, ali “Građani” vode zbog više postignutih golova (66-63). Ako i tu ostanu izjednačeni, odlučuju međusobni ogledi, a tu je City u prednosti.

Do kraja je pet kola i sve je otvoreno. Arsenal uz prvenstvo gura i UEFA Champions League, gdje ga čeka Atlético Madrid, dok City paralelno igra FA Cup protiv Southampton.

Raspored? City ima nekoliko teških gostovanja protiv momčadi koje love Europu, dok Arsenal na papiru ima nešto lakši put. Ipak, nijanse će odlučivati, moguće čak i gol-razlika, kao u legendarnoj sezoni 2012.

Manchester CityArsenal
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike