Florentino Perez želi zvijezdu Arsenala, stigao odgovor: 'Može, za 150 milijuna eura'
Florentino Perez kontaktirao Arsenal i dobio odgovor kojemu se nije nadao
Real Madrid želi dovesti veznjaka engleskog Arsenala Declana Ricea (26). Predsjednik 'Kraljevskog kluba' Florentino Perez kontaktirao je 'Topnike' i od njih dobio odgovor da ga ne namjeravaju pustiti bez ozbiljne odštete, piše Fichajes.
"150 milijuna eura i možeš ga imati", navodno je bio odgovor Arsenala na Perezov upit.
Iz Reala su navodno već bili spremni pnuditi mnogo novca za Ricea, ali nije bila riječ o astronomskoj svoti poput 150 milijuna, a Arsenal ne namjerava pristati ni na što manje.
U londonu jako cijene Ricea i u njemu vide ključnog igrača momčadi te smatraju da vrijedi (barem) 150 milijuna.
Ovakve priče o transferu mavpdno ne utkječu na ricea. izvor blizak Arsenalu otkrio je da je on u potpunosti fokusiran na nastupe u londonskom klubu i na nastavak svog razvoja.
