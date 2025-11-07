Florentino Perez želi zvijezdu Arsenala, stigao odgovor: 'Može, za 150 milijuna eura'

Real Madrid želi dovesti veznjaka engleskog Arsenala Declana Ricea (26). Predsjednik 'Kraljevskog kluba' Florentino Perez kontaktirao je 'Topnike' i od njih dobio odgovor da ga ne namjeravaju pustiti bez ozbiljne odštete, piše Fichajes.

"150 milijuna eura i možeš ga imati", navodno je bio odgovor Arsenala na Perezov upit.

Iz Reala su navodno već bili spremni pnuditi mnogo novca za Ricea, ali nije bila riječ o astronomskoj svoti poput 150 milijuna, a Arsenal ne namjerava pristati ni na što manje.

🚨 Arsenal have placed a €150M [£132m] valuation on Declan Rice, who is admired by Real Madrid.



Rice has become one of the most complete midfielders in the world and Arsenal are not showing any signs of wanting to sell the player who is the heartbeat of their squad.



(Source:… pic.twitter.com/E9jKKu1PmK — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 7, 2025

U londonu jako cijene Ricea i u njemu vide ključnog igrača momčadi te smatraju da vrijedi (barem) 150 milijuna.

Ovakve priče o transferu mavpdno ne utkječu na ricea. izvor blizak Arsenalu otkrio je da je on u potpunosti fokusiran na nastupe u londonskom klubu i na nastavak svog razvoja.

