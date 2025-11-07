Bad Blue Boys: 'To je pravo lice i naličje ideja poraženih u Domovinskom ratu'

Bad Blue Boysi su na utakmici Dinama protiv Celte u Europskoj ligi na sjevernoj tribini izveli koreografiju na kojoj su prikazali broj 1740, što je broj nestalih u Domovinskom ratu.

Ta utakmica se igrala na dan kada je u Vukovaru pokopan hrvatski branitelj i francuski dragovoljac. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice na Ovčari, koja je jesenas otkrivena stotinjak metara od hangara u kojem je mučen zajedno s ostalim zatočenim hrvatskim braniteljima i civilima nakon sloma obrane Vukovara 18. studenoga 1991.

Nakon utakmice Boysi su na Telegramu posvetili objavu toj koreografiji.

"30 godina od završetka Domovinskog rata još uvijek se traga za više od 1700 nestalih i smrtno stradalih osoba.Njima i njihovim obiteljima je posvećena današnja koreografija koju smo svjesno i namjerno izveli baš danas.Ako stavimo stvari u perspektivu - 1700 nestalih je otprilike trećina od ukupnog broja ljudi koji su večeras bili na našoj tribini. Jedna od tri osobe na tribini punih 30 godina nakon rata! To je pravo lice i naličje ideja poraženih u Domovinskom ratu.Iza tih ideja ostajali su spaljeni gradovi i sela, preko tisuću razorenih sakralnih objekata, tisuće ubijenih i raseljenih koje bi mnogi rado prepustili zaboravu.Da ne opterećuje.

Da ne podsjeća.

Da ne remeti etnobiznis i političko kalkulantstvo.Ulažu se silna sredstva u tu "kulturu zaborava". Silom se nameću neke drugačije "istine" koje bi iz kolektivne memorije trebale umanjiti ili potpuno izbrisati zlodjela i karakter poraženih koji se pod krinkom "kulture" šuljaju našom zemljom. Neće proći.Tu smo i pamtimo - s koljena na koljeno, s generacije na generaciju!", objavili su Boysi.

