KAPA DO PODA /

Kakav prizor na utakmici Dinama i Celte: Jedan detalj na Sjeveru svima je upao u oči

Kakav prizor na utakmici Dinama i Celte: Jedan detalj na Sjeveru svima je upao u oči
Foto: Net.hr

Prizor sa sjeverne tribine stadiona Maksimir na utakmci Dinama i Celte privukao veliku pažnju

6.11.2025.
19:13
Maj Gašparac
Net.hr
Dinamo Celta u četvrtak na Maksimiru igraju utakmicu 4. kola Europske lige. 

Stadion, tj. oni njegovi dijelovi koji su upotrebi, je pun, a najglasnija podrška Plavima stiže sa Sjevera, gdje su smješteni Bad Blue Boysi.

Na sjeveru je na utakmici protiv Celte osvanuo i jedan detalj koji je mnogima upao u oči.

Riječ je o zastavi slavnih "Tigrova", 1. mehanizirane gardijske brigade, koja je, među ostalima, branila Vukovar u Domovinskom ratu. Tigrovi su dali veliki obol obrani naše Domovine i junačkom otporu srpskoj agresiji na Vukovar. 

Kakav prizor na utakmici Dinama i Celte: Jedan detalj na Sjeveru svima je upao u oči
Foto: Net.hr
Kakav prizor na utakmici Dinama i Celte: Jedan detalj na Sjeveru svima je upao u oči
Foto: Net.hr

Zastava se pojavila na sjeveru na dan kada je u vukovaru pokopan hrvatski branitelj i francuski dragovoljac Jean-Michel Nicolier.

Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice na Ovčari, koja je jesenas otkrivena stotinjak metara od hangara u kojem je mučen zajedno s ostalim zatočenim hrvatskim braniteljima i civilima nakon sloma obrane Vukovara 18. studenoga 1991. 

POGLEDAJTE VIDEO: Donna se večer prije dvoboja Dinama i Celte javila s Maksimira

Kakav prizor na utakmici Dinama i Celte: Jedan detalj na Sjeveru svima je upao u oči