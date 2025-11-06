Kakav prizor na utakmici Dinama i Celte: Jedan detalj na Sjeveru svima je upao u oči

Dinamo i Celta u četvrtak na Maksimiru igraju utakmicu 4. kola Europske lige.

Stadion, tj. oni njegovi dijelovi koji su upotrebi, je pun, a najglasnija podrška Plavima stiže sa Sjevera, gdje su smješteni Bad Blue Boysi.

Na sjeveru je na utakmici protiv Celte osvanuo i jedan detalj koji je mnogima upao u oči.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Riječ je o zastavi slavnih "Tigrova", 1. mehanizirane gardijske brigade, koja je, među ostalima, branila Vukovar u Domovinskom ratu. Tigrovi su dali veliki obol obrani naše Domovine i junačkom otporu srpskoj agresiji na Vukovar.

Foto: Net.hr

Foto: Net.hr

Zastava se pojavila na sjeveru na dan kada je u vukovaru pokopan hrvatski branitelj i francuski dragovoljac Jean-Michel Nicolier.

Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice na Ovčari, koja je jesenas otkrivena stotinjak metara od hangara u kojem je mučen zajedno s ostalim zatočenim hrvatskim braniteljima i civilima nakon sloma obrane Vukovara 18. studenoga 1991.

POGLEDAJTE VIDEO: Donna se večer prije dvoboja Dinama i Celte javila s Maksimira