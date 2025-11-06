FREEMAIL
'TO JE ČINJENICA' /

Španjolci stigli na Maksimir i ostali u šoku: Evo što pišu o domu Dinama

Španjolci stigli na Maksimir i ostali u šoku: Evo što pišu o domu Dinama
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Španjolski mediji se raspisali o stadionu Dinama

6.11.2025.
18:34
M.G.
Sanjin Strukic/pixsell
Dinamo Celta u četvrtak na Maksimiru igraju utakmicu 4. kola Europske lige, a na dan utakmice španjolski mediji raspisali su se o maksimirskom stadionu koji ih je, najblaženo rečeno, ostavio u šoku.

Podsjećaju Španjolci da je Zagreb 2020. godine pogodio snažan potres koji je teško oštatio brojne građevine, kao i temelje staviona Maksimir.

"Navijači koji stignu na stadion Maksimir primijetit će da će, čak i nakon početnog zvižduka, istočna tribina, ona nasuprot velikim televizijskim kamerama, biti potpuno prazna. Nije riječ o administrativnoj kazni niti o bojkotu dijela navijača, već o činjenici da je taj dio zatvoren od ožujka 2020. godine iz sigurnosnih razloga", piše Faro de Vigo.

Pišu o tome i da je Maksimir "jedan od najružnijih stadiona u Europi, pozivajući se na nedavno obljavljenu ljestvicu najružnijih stadiona. Maksimir se na toj ljestvici nalazi na trećem mjestu.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

"Ironično, ta ljestvica nije bila povoljna ni za Celtu Vigo. Njihov stadion Baladios, još uvijek u fazi rekonstrukcije i bez završnih radova, zauzeo je drugo mjesto na popisu najmanje privlačnih stadiona u Europi", napisali su.

POGLEDAJTE VIDEO: Donna se večer prije dvoboja Dinama i Celte javila s Maksimira

