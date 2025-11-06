Španjolci stigli na Maksimir i ostali u šoku: Evo što pišu o domu Dinama
Španjolski mediji se raspisali o stadionu Dinama
Dinamo i Celta u četvrtak na Maksimiru igraju utakmicu 4. kola Europske lige, a na dan utakmice španjolski mediji raspisali su se o maksimirskom stadionu koji ih je, najblaženo rečeno, ostavio u šoku.
Podsjećaju Španjolci da je Zagreb 2020. godine pogodio snažan potres koji je teško oštatio brojne građevine, kao i temelje staviona Maksimir.
"Navijači koji stignu na stadion Maksimir primijetit će da će, čak i nakon početnog zvižduka, istočna tribina, ona nasuprot velikim televizijskim kamerama, biti potpuno prazna. Nije riječ o administrativnoj kazni niti o bojkotu dijela navijača, već o činjenici da je taj dio zatvoren od ožujka 2020. godine iz sigurnosnih razloga", piše Faro de Vigo.
Pišu o tome i da je Maksimir "jedan od najružnijih stadiona u Europi, pozivajući se na nedavno obljavljenu ljestvicu najružnijih stadiona. Maksimir se na toj ljestvici nalazi na trećem mjestu.
"Ironično, ta ljestvica nije bila povoljna ni za Celtu Vigo. Njihov stadion Baladios, još uvijek u fazi rekonstrukcije i bez završnih radova, zauzeo je drugo mjesto na popisu najmanje privlačnih stadiona u Europi", napisali su.
POGLEDAJTE VIDEO: Donna se večer prije dvoboja Dinama i Celte javila s Maksimira