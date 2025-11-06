Navijačima Dinama nije 'sjeo' sastav Plavih protiv Celte: 'Suludo, bojim se katastrofe'

Dinamo na Maksimiru protiv Celte igra četvrto kolo Europske lige.

Mario Kovačević iznenadio je navijače Plavih sastavom. Mnogi su očeklivali mladog Mikića na desnom beku, a i napad im ne izgleda najbolje. Theophile je ipak na desnom beku iako je Kovačević rekao kako se ne boji staviti mladog Mikića. Također, Beljo i Bakrar su na klupi, a počinje Kulenović.

"Koliko se igrača još treba ozlijediti da Mikić i ostali naši dečki dobiju šansu?", "Loš sastav realno, KTC ne može beka igrati, Goda slab prema naprijed i to će biti veliki problem. Lisica prije Bakrara je suludo (osim ozljede Bakrara). Nadam se da se varam ali ne miriše mi na dobro", "Bakrar na klupi, pa zašto, jedino ako je ozlijeđen", "Kad vidim Nevistić uzimam krunicu u ruke", "Nije ovaj za trenera Dinama i točka. KTC na beku? Pa bolje da onde uopće nema beka", "Ako je netko pomislio da će ovaj tulac šta bitno promijeniti, ćorav je kod zdravih očiju. Bojim se katastrofe", "E moj Kova, svi će prije na beka nego oni kojima je to prirodna pozicija", "Teška sramota kaj radite Mikiću", "Bakrar ne starta, mislim da puno vise zaslužuje startno mjesto umjesto Lisice", samo su neki od komentara navijača Plavih.