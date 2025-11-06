FREEMAIL
SPEKTAKL NA MAKSIMIRU /

Dinamo protiv zahuktale španjolske Celte: Pogledajte prvih 11 za lov na europsko proljeće

Dinamo protiv zahuktale španjolske Celte: Pogledajte prvih 11 za lov na europsko proljeće
Foto: Sopa Images/ddp Usa/profimedia

Tekstualni prijenos utakmice Dinamo - Celta pratite UŽIVO na portalu Net.hr

6.11.2025.
16:49
Sportski.net
Sopa Images/ddp Usa/profimedia
Europska liga, četvrto kolo
6. 11. 2025.
18:45
0
Dinamo
 
:
0
Celta
 

DINAMO: Nevistić - Theophile, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić, Zajc - Lisica, Bakrar, Hoxha

CELTA: Villar - Rodriguez, Starfelt, Dominguez, Ristić - Aspas, Beltran, Roman - El-Abdellaoui, Duran, Zaragoza

Dinamo na Maksimiru protiv Celte igra četvrto kolo Europske lige

- Stigli su sastavi. Theophile je ipak na desnom beku iako je Kovačević rekao kako se ne boji staviti mladog Mikića. 

- Na licu mjesta je i naš Silvijo Maksan koji će nam javljati sve što se događa na Maksimiru. 

NAJAVA

"Oporavljeni Miha Zajc i Luka Stojković treniraju i konkuriraju za sastav, manjih problema imaju Sergi Dominguez i Mounsef Bakrar. U momčad se također vraća oporavljeni Kevin Theophile", rekao je Dinamov trener Mario Kovačević u najavi utakmice.

Španjolska momčad stiže s nizom od sedam utakmica bez poraza kroz sva natjecanja, u kojem su i četiri pobjede u zadnja četiri dvoboja. U Zagrebu će biti oslabljena neigranjem golmana Ionuta Andreia Radua koji je u nedjelju ozlijedio palac desne ruke. Rumunjski reprezentativac je ove sezone branio u svim utakmicama Celte, osim prije pet dana u španjolskom Kupu kralja. Tada je u pobjedi od 2:0 nad šestoligašem Puertom da Vegom branio 28-godišnji Ivan Villar, čiji se nastup očekuje i danas.

Glavni sudac je Grk Anastasios Papapetrou (40). Pomagat će mu Tryfon Petropoulos i Iordanis Aptosoglou kao pomoćni suci, dok je VAR sudac Athanasios Tzilos, a AVAR Spyridon Zampalas.

