U FOKUSU

Svi se pitaju što su Boysi digli na Sjeveru: Evo o čemu se radi

Svi se pitaju što su Boysi digli na Sjeveru: Evo o čemu se radi
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Emotivan dan na Maksimiru

6.11.2025.
19:55
M.G.
Sanjin Strukic/pixsell
Najvatreniji navijači Dinama, Bad Blue Boysi, na utakmici protiv Celte na svojoj sjevernoj tribini izveli su koreografiju na kojoj su prikazali broj 1740, što je broj nestalih u Domovinskom ratu.

Ova utakmica se igra na dan kada je u Vukovaru pokopan hrvatski branitelj i francuski dragovoljac Jean-Michel Nicolier.

Foto: Net.hr

Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice na Ovčari, koja je jesenas otkrivena stotinjak metara od hangara u kojem je mučen zajedno s ostalim zatočenim hrvatskim braniteljima i civilima nakon sloma obrane Vukovara 18. studenoga 1991. 

Prije koreografije na sjeveru je primijećena i zastava slavnih "Tigrova", 1. mehanizirane gardijske brigade, koja je, među ostalima, branila Vukovar u Domovinskom ratu.

Foto: Net.hr

Tigrovi su dali veliki obol obrani naše Domovine i junačkom otporu srpskoj agresiji na Vukovar. 

