Svi se pitaju što su Boysi digli na Sjeveru: Evo o čemu se radi
Emotivan dan na Maksimiru
Najvatreniji navijači Dinama, Bad Blue Boysi, na utakmici protiv Celte na svojoj sjevernoj tribini izveli su koreografiju na kojoj su prikazali broj 1740, što je broj nestalih u Domovinskom ratu.
Ova utakmica se igra na dan kada je u Vukovaru pokopan hrvatski branitelj i francuski dragovoljac Jean-Michel Nicolier.
Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice na Ovčari, koja je jesenas otkrivena stotinjak metara od hangara u kojem je mučen zajedno s ostalim zatočenim hrvatskim braniteljima i civilima nakon sloma obrane Vukovara 18. studenoga 1991.
Prije koreografije na sjeveru je primijećena i zastava slavnih "Tigrova", 1. mehanizirane gardijske brigade, koja je, među ostalima, branila Vukovar u Domovinskom ratu.
Tigrovi su dali veliki obol obrani naše Domovine i junačkom otporu srpskoj agresiji na Vukovar.
