freemail
VUKOVAR MU SE POKLONIO /

Majka Jean Michela Nicoliera od danas ima gdje doći i zapaliti svijeću

"Nadam se da ćemo jednog dana zajedno otići na njegov grob" govorila je majka heroja Domovinskog rata Jean Michela Nicoliera. 34 godine kasnije, želja joj se konačno ostvarila. Uz najviše vojne počasti, u prisustvu tisuća ljudi iz cijele zemlje, u Vukovaru je pokopan Francuz,  mladić koji je iz čiste dobrote došao pomoći u obrani Hrvatske. Bio je dobar duh postrojbe, imao je nenonormalan poriv da pomaže slabijima, uvijek s osmijehom licu, tako o Jean Michelu danas pričaju suborci. A ministar Tomo Medved rekao je ono što svi misle: Hrvatka ti kaže hvala. Više pogledajte u prilogu reportera Direkta Petra Panjkote

6.11.2025.
22:54
RTL Direkt
Jean Michela NicolierVukovarSprovod
