Nevrijeme zadesilo Gibraltar: Vrijeme ne ide po ruku aktualnom hrvatskom prvaku

POTOP /

Rijeka će u četvrtak od 21 sat gostovati kod najtrofejnijeg gibraltarskog kluba, Lincolna Red Impsa, u utakmici trećeg kola Konferencijske lige.

Dan prije utakmice Gibraltar je pogodilo jako nevrijeme, praćeno obilnim kišama i snažnim vjetrom, što je izazvalo brigu i među domaćinima i među gostima. Ipak, organizatori poručuju kako će se teren do večernjeg termina susreta dovesti u stanje prikladno za igru.

Osim vremenskih neprilika, Rijeka će se morati prilagoditi i umjetnoj travi stadiona Victoria, što dodatno otežava zadatak momčadi trenera Victora Sancheza.

Branič Rijeke Ante Majstorović istaknuo je da su svjesni specifičnih uvjeta i da su se pokušali što bolje pripremiti:

“Odradili smo posljednji trening na umjetnoj travi kako bismo se prilagodili, ali jasno je da to ide u korist domaćinu. Očekuje nas težak susret, Lincoln je vrlo čvrsta momčad, posebno na svom terenu.”

Unatoč početnoj zabrinutosti, prognoze za večer utakmice su povoljnije i očekuje se da će se vrijeme stabilizirati. Rijeka u dvoboj ulazi s ciljem da potvrdi ulogu favorita i nastavi borbu za prolazak skupine, dok domaćin najavljuje kako neće olako prepustiti bodove.