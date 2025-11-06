Društvene mreže u šoku: Dinamov dvojac našao se na meti navijača

Dinamo je doživio pravi šok na Maksimiru. U prvom poluvremenu europske utakmice protiv španjolske Celte Vigo, momčad je izgledala neprepoznatljivo i već nakon prvog poluvremena gubila s 0:3. Gostujući sastav dominirao je od samog početka susreta, dok su Modri izgledali bezidejno, bez prave energije i reakcije.

Takva predstava izazvala je pravu lavinu reakcija na društvenim mrežama, gdje su navijači teško prihvatili način na koji je Dinamo izgledao na terenu.

Navijači ne štede kritike

Kao i obično, najviše se komentiralo stanje u svlačionici i pojedine igrače. Mnogi su posebno prozvali golmana Ivana Nevistića i trenera Maria Kovačevića.

“Daj novog golmana!”

“Zbogom Kovačeviću!”

“Najgori golman u povijesti Dinama!”

“Nevistić je odličan golman, ali užasne greške radi!”

Bilo je i onih koji su kritizirali cijelu momčad i trenera:

“Tužno i žalosno. Loš trener, loša energija, i to se odmah vidi. Dečki igraju kao baletani – prestrašeni, bez ideje, bez hrabrosti. Zreli za petardu.”

Igrači bez energije, publika u šoku

Komentari su puni razočaranja i frustracije. Jedan od navijača sažeo je atmosferu među fanovima:

“Kad sam vidio Teofila na beku i Nevistića na golu, bio sam siguran da ćemo primiti gol u prve dvije minute. Vi ste me iznenadili, izdržali ste duplo više.”

Drugi su pak istaknuli kako ovakav Dinamo “nema ni volje ni želje”, uz poruku da bi “za plaće koje primaju barem trebali znati dodati loptu i potrčati”.

Najteže poluvrijeme ove sezone

Dakako moglo je biti i gore, u 38. minuti gosti su ponovno zaprijetili, kada je Zaragoza opasno pucao s 25 metara, no srećom po Modre – neprecizno. Ipak, malo toga je moglo umiriti atmosferu na Maksimiru.

Dinamo je u prvom dijelu izgledao kao momčad bez prepoznatljivog identiteta, a dojam s tribina i društvenih mreža jasan je navijači traže promjene i odgovore.

