Nogometna bajka iz Kurilovca: 'Hvala šefu što mi je dao slobodno'

Nogometaši Kurilovca priredili su najveće iznenađenje Hrvatskog kupa u povijesnoj pobjedi izbacili su prvoligaša Istru i plasirali se u četvrtfinale natjecanja. U klubu punom amatera, gdje većina igrača dan nakon utakmice odlazi na posao, slavlje nije prestalo ni jutro poslije.

„Fešta je potrajala, nećemo reći do koliko ujutro, fino smo se podružili, ali smo već ujutro morali na posao – mora se od nečega živjeti“, kroz smijeh priznaje Fran Vujnović, jedan od junaka utakmice.

Radnici po danu, junaci po noći

Dok su navijači roštiljali uz teren, njihovi su igrači “roštiljali” Istru na travnjaku. Nakon samo pola sata igre pitanje pobjednika bilo je riješeno, a slavlje je moglo početi.

No, iduće jutro bilo je sve samo ne odmor – benzinske crpke, gradski uredi i gradilišta dočekali su svoje heroje.

„Moram zahvaliti šefu što me pustio jučer na utakmicu i danas na izjavu“, rekao je uz osmijeh Dominik Furmek, koji se nakon pobjede odmah vratio na posao.

"Sreća je ipak bila na našoj strani"

Predsjednik kluba Dražen Vujnović otkrio je simpatičnu anegdotu prije utakmice:

„Sportskom direktoru Istre sam poželio sreću, a onda sam se sjetio da pričam gluposti, pa sreća treba nama, ne njima.“

I zaista, nogometna sreća u Kurilovcu pokazala je svoje lice. Trećeligaš se sada nalazi među osam najboljih u Kupu, a teoretski i samo tri pobjede dijele ga od senzacionalnog plasmana u europska natjecanja.

„Trener nam je rekao da nas četiri utakmice dijele od Europe, evo sad su ostale tri. Ništa nije nemoguće“, poručuje Furmek.