Trener Istre pokušao opravdati sramotu: 'Teren nije bio dobar, ponekad se dogodi...'

Nogometaši trećeligaša Udarnika iz Kuriloveca priredili su veliko iznenađenje plasiravši se u četvrtfinale hrvatskog kupa. Oni su u srijedu u osmini finala na domaćem terenu pobijedili prvoligaša Istru 1961 sa 2-1.

Za Udarnik pogotke su zabili Mateo Pršir (13) i Dominik Furmek (27), a strijelac za Istru bio je Salim Lawal (75).

Trener Istre Oriol Riera nakon ovog debakla pokušao je objasniti razloge poraza u razgovoru za Germanijak.

Nismo bili dovoljno dobri u prvom poluvremenu. Drugačija je priča u drugom, ali da, kada igraš protiv ovakvih momčadi, ne radi se utakmicama, već o jednoj jedinoj utakmici i ovakvim terenima. Ako želiš nešto učiniti ovdje, dogodi se ovo. Nije bilo dovoljno dobro u prvom poluvremenu. Oni su bili puno više natjecateljski raspoloženi. Ne radi se o nogometu, radi se o brojnim drugim stvarima", rekao je na početku.

Istru u sljedećem kolu HNL-a očekuje dvoboj s Dinamom i u Kurilovecu je zaigrala u izmiješanom sastavu.

"Nismo mi rotirali samo zbog Dinama. Imali smo puno ozljeda. Također, igrači koji igraju imaju puno problema iz nekih ranijih susreta. Dakle, nije rotacija samo zbog toga. Morali smo i za ovu rotirati svakako. Danas smo imali puno mladih igrača na terenu. Nije im lako igrati takve utakmice protiv momčadi koja se natječe kod kuće. Teren nije bio dobar za igru. Dakle, to je drugačiji način na koji niste navikli. Ponekad se to dogodi", rekao je i zaključio:

"Moramo poraditi na našim automatizmima do nedjelje. Moramo poboljšati način na koji igramo. Ne smijemo pokušavati nešto bespotrebno jer dolazi Dinamo. Radi se o nama. Radi se o poboljšanju našeg stila, našeg identiteta, da budemo bolji. Radi se o vremenu. Radi se o budućnosti. Radi se o izgradnji."

