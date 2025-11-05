Bivša zvijezda Dinama izdvojila najveću opasnost za Plave protiv Celte: 'Ovo moraju ponoviti'

Sutra, u četvrtak 6. studenog, je veliki dan za hrvatske klubove u europskim natjecanjima.

Prvi na teren izlaze nogometaši Dinama, koji će na svom Maksimiru u utakmici s početkom u 18.45 odmjeriti snage sa slavnim španjolskim prvoligašem Celtom u 4. kolu Europske lige. Ubrzo nakon te utakmice u akciju idu i nogometaši Rijeke, koji gostuju kod Lincolna na Gibraltaru u 3. kolu Konferencijske lige. Ta utakmica počinje u 21.00 sati.

Svoj komentar tih susreta za Net.hr dao je Daniel Šarić, bivši hrvatski nogometni reprezentativac, koji je tijekom karijere bio član i Dinama i Rijeke.

Za početak je Šarić govorio o onome što očekuje Dinamo:

"Jedan ozbiljan protivnik, ali Dinamo je dobro otvorio Europsku ligu. Mislim da je igra u ovom trenutku puno bolja u Europi nego što je u prvenstvu. Očekujem dobru utakmicu i pozitivan rezultat za Dinamo."

Od jednog igrača Dinamu će prijetiti najveća opasnost.

"Mislim da je Iago Aspas, njihov najiskusniji i najkvalitetniji igrač, onaj od kojega će prijetiti najveća opasnost. Ali dobro, Dinamo je igrao protiv Maccabija odličnu utakmicu, protiv Fenerbahčea izvanrednu tako da nema razloga da ne odigra Dinamo jednu dobru utakmicu doma i dođe do pozitivnog rezultata, bez obzira na snagu Celte", smatra Šarić koji je nakon toga poručio sljedeće:

"Mislim da trebaju ponoviti utakmice kao što su Fener i Maccabi i sigurno će to biti dobra i kvalitetna utakmica koja bi mogla otići u njihovom smjeru. Naravno, ova zadnja izdanja Dinama nisu baš bila na tom nivou, tako da se nadam da će to biti bolje nego što je bilo u ovim zadnjim prvenstvenim utakmicama. Teško je držati taj vrhunski nivo i stalno igrati na vrhunskom nivou. Ali, bez obzira na snagu Celte, nije to ekipa s kojom se ne može igrati nogomet."

Na kraju razgovora dotaknuo se i Rijeke, od koje očekuje pobjedu na gostovanju u Gibraltaru kod Lincoln Red Impsa.

"Rijeka je napravila veliku stvar u Konferencijskoj ligi. Nakon tog, možda neočekivanog, poraza u Armeniji dobila je Spartu iz Praga, koja je sigurno najkvalitetnija ekipa s kojom Rijeka igra. To su vrlo važna tri boda. Rijeka je u zadnje vrijeme ušla u bolju formu, tako da mislim da ekipa iz Gibraltara definitivno nije na njihovom nivou kvalitete. Mislim da ne bi Rijeka trebala imati problema za osvajanje ta tri boda koja će biti vrlo važna za ostanak u natjecanju nakon grupne faze", zaključio je Šarić.

