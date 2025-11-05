Navijači Istre 1961 ogorčeni nakon ispadanja iz Kupa: 'Likovi ne znaju loptu primiti'

Nogometni klub Istra 1961 oprostio se od daljnjeg natjecanja u Hrvatskom nogometnom kupu nakon iznenađujućeg poraza od NK Kurilovca. Objava kluba na Instagramu, kojom je potvrđen kraj kup-puta, izazvala je lavinu negativnih komentara razočaranih navijača.

Pulski prvoligaš je na svom službenom profilu objavio grafiku s konačnim rezultatom 2:1 za NK Kurilovec, uz kratak i sažet opis: "Kraj utakmice i nažalost našeg puta u Kupu. #ForzaIstra". Iako je klub priznao poraz, navijači nisu skrivali svoje nezadovoljstvo prikazanom igrom i rezultatom.

Poraz dolazi u osjetljivom trenutku za klub, koji od sredine rujna vodi novi trener, Španjolac Oriol Riera. Nakon niza promjenjivih rezultata u prvenstvu, utakmica u Kupu bila je prilika za povratak samopouzdanja, no umjesto toga donijela je neočekivano ispadanje i dodatni pritisak uoči teškog prvenstvenog susreta protiv Dinama.

Reakcije navijača bile su brze i iznimno oštre. Prostor za komentare ispod objave ispunjen je porukama frustracije i bijesa. "Sramota", "Stidite se" i "Očajno, koga ste vi doveli ovaj prijelazni rok...", samo su neki od komentara koji su se redali. Pojavile su se i poruke poput "Bruka i sramota, amateri!", "Gasite klub", "Ovo je dno dna, odlazite svi", "Igrate bez srca i želje" te "Likovi ne znaju loptu primiti."

Neočekivani poraz i ispadanje iz Kupa očito su teško pali vjernim navijačima, popularnim Demonima, i ostatku publike.

