Igor je bio suborac Nicoliera: 'Pozdravi sve dečke gore u raju'

'BRATE, VOLIMO TE!' /

Na Memorijalnom groblju u Vukovaru održan je ispraćaj hrvatskog branitelja Francuza Jean-Michela Nicoliera. Pokopan je uz najviše vojne počasti. "U Vukovaru i u dobru i zlu" - riječi su 25-ogodišnjaka koji je iz Francuske došao kao dragovoljac, a ubijen je na Ovčari. Danas mu je Hrvatska odala počast i zahvalila na žrtvi.

Igor Široki, suborac Jean Michel Nicoliera: "Pozdravi sve dečke gore u raju. Mogu misliti koliko je ovih puno godina odkad ste gore bilo zafrkancije i smijeha. Brate, volimo te."

Damir Radnić, suborac Jean Michela Nicoliera: "A oni koji su te ubili mrtvi u strahu hodaju, koji jadnici. A ti i mrtav si živ i nestao a sveprisutan. I stranac a tako nam razumljivo govoriš."

