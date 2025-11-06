FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'BRATE, VOLIMO TE!' /

Igor je bio suborac Nicoliera: 'Pozdravi sve dečke gore u raju'

Na Memorijalnom groblju u Vukovaru održan je ispraćaj hrvatskog branitelja Francuza Jean-Michela Nicoliera. Pokopan je uz najviše vojne počasti. "U Vukovaru i u dobru i zlu" - riječi su 25-ogodišnjaka koji je iz Francuske došao kao dragovoljac, a ubijen je na Ovčari. Danas mu je Hrvatska odala počast i zahvalila na žrtvi.

Igor Široki, suborac Jean Michel Nicoliera: "Pozdravi sve dečke gore u raju. Mogu misliti koliko je ovih puno godina odkad ste gore bilo zafrkancije i smijeha. Brate, volimo te."

Damir Radnić, suborac Jean Michela Nicoliera: "A oni koji su te ubili mrtvi u strahu hodaju, koji jadnici. A ti i mrtav si živ i nestao a sveprisutan. I stranac a tako nam razumljivo govoriš."

Više pogledajte u prilogu.

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
6.11.2025.
19:28
Katarina BrečićAndrijana Čičak Božić
Jean Michela NicolierVukovarBranitelj
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx