freemail
POKOP HEROJA /

Dirljiv trenutak u Vukovaru: Majka se poklonila ispred lijesa svoga sina

Vukovar, ali i cijela Hrvatska danas se oprašta od Jean-Michela Nicoliera.

Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u grobnici na Ovčari, a bit će sahranjen na Memorijalnom groblju u Vukovaru.

Posebno dirljiv trenutak bio je kada je njegova majka Lyliane zajedno s bratom Paulom i rodbinom stigla pred lijes i poklonila se svome sinu Jean-Michelu.

Taj trenutak pogledajte u videu na vrhu članka. Prijenos uživo pratite OVDJE

 

6.11.2025.
11:38
danas.hr
Jean-michel NicolierVukovarGrobLyliane FournierSprovod
