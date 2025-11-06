Dirljiv trenutak u Vukovaru: Majka se poklonila ispred lijesa svoga sina

VELIKI ŽUTI /
Vukovar, ali i cijela Hrvatska danas se oprašta od Jean-Michela Nicoliera.
Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u grobnici na Ovčari, a bit će sahranjen na Memorijalnom groblju u Vukovaru.
Posebno dirljiv trenutak bio je kada je njegova majka Lyliane zajedno s bratom Paulom i rodbinom stigla pred lijes i poklonila se svome sinu Jean-Michelu.
Taj trenutak pogledajte u videu na vrhu članka.