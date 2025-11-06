FREEMAIL
REDOVITE LETAČKE AKTIVNOSTI /

Očekujte pojačanu buku! MORH objavio gdje će se danas probijati zvučni zid

Očekujte pojačanu buku! MORH objavio gdje će se danas probijati zvučni zid
Foto: Dusko Jaramaz/pixsell

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova

6.11.2025.
10:48
danas.hr
Dusko Jaramaz/pixsell
Tijekom redovitih letačkih aktivnosti HRZ-a danas u vremenu od 10:45 do 12 sati očekuje se pojačana buka, objavio je MORH.

"U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva će danas, 6. studenoga 2025., u vremenu od 10:45 do 12 sati provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida na području Ličko – senjske, Zadarske i Primorsko – goranske županije na visini iznad 10 000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera", stoji u priopćenju MORH-a.

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova sukladno regulativi i pravilima koji reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj. Tijekom provedbe planiranog leta i uslijed probijanja zvučnog zida očekuje se kratkotrajna pojačana buka.

