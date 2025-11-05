Jedini snimatelj koji je postavljao pitanja, premijere pozivao na red, a izbornicima objašnjavao taktiku

ZBOGOM KAVIĆU /

Snimatelji snimaju, novinari postavljaju pitanja. Tako je to uvijek bilo na televiziji, uvijek, osim kada je snimatelj Boris Kavić. Jedan od najtalentiranijih hrvatskih TV snimatelja, više nije s nama.

Za vrijeme Domovinskog rata obišao je gotovo sva ratišta, snimao je Oluju, Bljesak, 90-ih je bio dopisnik Reutersa. Nema televizije za koju nije radio: od RTL-a do HRT-a, od informative do zabavnog programa. Nitko nije bio prevelika zvijezda niti prevažan političar da mu Kavić nije u lice rekao što misli ili udijelio savjet: izbornicima hrvatske reprezentacije tumačio je taktiku, premijere i ministre pozivao na odgovornost, s Oscarovcima raspravljao o kvaliteti filma. Jedini je snimatelj koji je na press konferencijama redovito postavljao pitanja. Uvijek s osmijehom na licu, uvijek spreman pomoći, i poznatima i nepoznatima, sve je to bio jedinstveni Boris Kavić. O njegovom karakteru dobro svjedoči i ova epizoda iz rata, koju je za Direkt ispričao njegov kolega Dražen Šimić.