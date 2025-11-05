A KAD VIDITE RAZLOG... /

Poplava lažnih recenzija uništila restoran: 'Pisali su da smo rasisti, da nam sve smrdi...'

U samo tri dana ocjena obiteljske pizzerije pala je s 4,2 na 1,5, prije nego što je Google uklonio dio lažnih recenzija, ali ne sve. Uz to su im promijenili ime restorana i broj telefona što je dodatno narušilo poslovanje

5.11.2025.
8:38
Borko Brunović
Rtl Direkt
“U cijeloj prostoriji se osjeti neugodan miris”, “Preloša pizza, gore nema”, “Jako loša usluga, hrana još gora” - samo je mali dio izmišljenih internetskih recenzija kojima je srozana ocjena jedne pizzerije u Svetom Ivanu Zelini. Sve zbog krive pretpostavke: bijesni navijači vjerovali su da je vlasnik restorana nogometni sudac.

Komentari su postajali sve bizarniji. “Svakakvi su bili komentari, da se u našim pizzama nalaze žohari, dlake. Da su dobili miješano meso s pireom i krumpirom umjesto pizze, međutim mi smo pizzerija, mi nismo restoran. (Meso ni nemate?) Da, meso ni nemamo”, kaže Ivona Bajić Pajač, suvlasnica pizzerije u Svetom Ivanu Zelini.

U samo tri dana ocjena obiteljske pizzerije pala je s 4,2 na 1,5, prije nego što je Google uklonio dio lažnih recenzija, ali ne sve. Uz to su im promijenjeni ime restorana i broj telefona preko kojeg se naručuju pizze, što im je dodatno narušilo poslovanje i reputaciju.

“Trudimo se, borimo se. Google podrška je obaviještena. Treba kojih pet dana da se sve to promijeni”, dodaje Patrik Bajić, također suvlasnik pizzerije.

'Samo su počele pristizati jedinice'

S osvetničkim recenzijama susrela se i Iva Žilić, vlasnica restorana na zagrebačkom Maksimiru. Njezini problemi počeli su nakon što je grupa izraelskih turista, nezadovoljna komentarom konobarice o situaciji u Gazi, odlučila ostaviti online osvetu.

“Ja sam dobila skoro 200 negativnih recenzija sa ciljem da se naruši moj ugled. Samo su mi počele pristizati notifikacije u jednom trenutku sa jedinicama. Da ne znam, da ima muha u hrani, da su konobari agresivni... Ma svašta su svašta su pisali, da su vlasnici rasisti, da ovo mjesto užasno smrdi”, priča Žilić.

Stotine lažnih i negativnih recenzija, kaže, stizale su s IP adresa iz Izraela. “Ja sam morala jednu po jednu recenziju tu prijavljivati i to je jako dugo trajalo, nisam mogla normalno se koristiti svojim profilom. Ja dan danas ne mogu koristit taj svoj profil normalno, a od tog je prošlo dva i pol mjeseca”, dodaje.

Ovo nisu izolirani slučajevi. Sve više ugostitelja tvrdi kako ih gosti ucjenjuju lošim ocjenama ako ne dobiju popust ili čak besplatan obrok. A recenzije su ključne za poslovanje, iako nitko ne provjerava njihovu istinitost.

“Država nije napravila ništa po pitanju regulative tih recenzija i samim time država tu nas kao poduzetnike nije zaštitila. Pa takve recenzije su one koje algoritmi najčešće izbacuju kao prve i najviše komentirane i na taj način ljudi odabiru hoće li doći u restoran ili neće”, upozorava zagrebački ugostitelj Marin Medak.

'Ljudi od ovog žive'

Ipak, postoji pravni odgovor na zlonamjerne komentare. “To je sve utuživo i samim tim sve te recenzije su utužive no nitko se još s time nije počeo baviti”, kaže Medak. U pizzeriji iz Zeline razmišljaju o tužbama, ali imaju i jednostavniju poruku svima koji ostavljaju neistine:

“Zaista nema smisla, mnogi ljudi žive od ovoga kao i mi i zaistra mogu ugroziti na taj način i našu pizzeriju i egzistenciju cijelog ovog posla”, apelira Ivona Bajić Pajač.

Nakon višetjedne borbe, i Žilić je uspjela donekle popraviti ocjene, no gorak dojam ostaje: “Vratila sam opet rejting restorana, ali sve u svemu bilo je jedno strašno iskustvo jer pišu se ružne stvari, pišu se laži”, zaključuje.

RecenzijeRestoraniPajačSveti Ivan ZelinaNogometni Sudac
