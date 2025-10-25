Gradonačelnica Zeline o korumpiranim redarima: 'Ma da je 10 eura, ono što se ne smije raditi - ne smije raditi'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

UHVAĆENI U PRIMANJU MITA /

Dvojica komunalnih redara iz Svetog Ivana Zeline uhvaćeni su u primanju mita od 26-godišnjaka kojeg su prethodno "ulovili" da nepropisno vuče drvene trupce po kolniku.

Upozorili su ga da mu prijeti novčana kazna od 5 do 6 tisuća eura i zatim mu ponudili oprost kazne i brisanje svih dosadašnjih prijava inspekciji i to za mito od 1500 eura.

Sutradan prilikom primopredaje u lokalnom kafiću su uhićeni jer je 26-godišnjak sve prijavio policiji. Ispitani su i pušteni, zabranjen im je nastavak rada čime je Zelina ostala bez jedina dva komunalna redara.

Gradonačelnica: 'Iznos nije bitan'

Gradonačelnica Svetog Ivana Zeline, Eva Jendriš Škrljak najavila je da će kontaktirati pročelnicu. "U ponedjeljak ćemo dogovoriti kako organizirati službu." Što se tiče slučaja podmićivanja Jendriš Škrljak je bila rezolutna.

"Bez obzira o kojem se iznosu radi, da se radi o 10 eura, ono što se ne smije raditi - se ne smije raditi. Nije u okviru bilo čijeg radnog mjesta uzimati jedan euro, iznos uopće nije bitan, bitan je čin."

