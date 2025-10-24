Tomašević blokira Thompsona u Areni, evo što će biti s drugim gradovima

STOP 'ZDS-U' /

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zabranio je da se 28. prosinca održi drugi koncert Marka Perkovića Thompsona u Areni Zagreb. Nastup će imati samo dan ranije jer je ugovor o zakupu prostora potpisan još u ožujku.

Razlog su ustaški pozdravi koji su se čuli uoči i na koncertu na Hipodromu, a hoće li Thompsonove koncerte zabranjivati i drugi gradonačelnici, provjerila je Marina Brcković.